Ile Maurice: Barrage de Rivière-des-Anguilles - Le projet relancé

Hier, le ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, s'est rendu sur le site du futur barrage de la Rivière-des-Anguilles, près de Tyack. Il était accompagné des équipes de son ministère et de la Water Resources Commission (WRC).

Cette visite se voulait un tournant décisif d'un projet attendu depuis plus de 15 ans, alors que les districts du Sud font face à deux défis majeurs : une demande en eau croissante durant la saison sèche et des épisodes de fortes pluies provoquant ruissellements rapides et inondations, sans pour autant garantir l'approvisionnement à long terme.

Dans cette région, l'alimentation en eau repose principalement sur des captages d'eau de rivière, des stations de pompage souterraines et les usines de traitement de Rivière-du-Poste et Mont-Blanc.

Ce système, vulnérable en période de déficit pluviométrique, souffre surtout de l'absence d'un grand réservoir de retenue, capable de stocker l'eau pour amortir les creux saisonniers. Le développement du tourisme, de l'agriculture et de l'habitat dépend donc de nouvelles ressources hydriques.

L'étude de faisabilité réalisée en 2009 avait recommandé la construction du barrage de Rivière-des-Anguilles pour sécuriser les besoins en eau potable et en irrigation jusqu'en 2050. Le projet vise une zone de desserte d'environ 50 000 foyers, couvrant le Sud, le Sud-Ouest et une partie du Sud-Est, avec un impact attendu sur la résilience climatique et l'activité économique.

Sur le plan technique, l'ouvrage sera un barrage en enrochements avec revêtement étanche en bitume (BFRD), sur 2 200 mètres de longueur et 60 mètres de hauteur. Sa capacité de stockage atteindra 12,5 millions de mᵌ , pour un rendement annuel régulé de 47 millions de mᵌ . Les excédents seront évacués par un déversoir principal de type Morning Glory et un déversoir d'urgence, garantissant la sûreté hydraulique en cas de crues.

Selon Lormus Jhugroo représentant de la WRC, le futur réservoir représentera environ 50 % de la capacité de Mareaux-Vacoas, mais avec un rendement annuel supérieur (47 millions de mᵌ contre 32 millions de mᵌ).

Ce surplus permettra de réduire certains transferts d'eau coûteux en énergie, limitant la dépendance à d'autres bassins. Les bénéfices attendus concernent l'approvisionnement en eau potable des localités allant de Tamarin, Case-Noyale, La Gaulette, Le Morne, Baie-du-Cap, Bel-Ombre, Saint-Félix, Chemin-Grenier, Surinam, Souillac, Rivière-des-Anguilles, Tyack, Saint-Aubin, Britannia, Mare-Tabac, à Rose-Belle, New-Grove et Gros-Billot. L'irrigation soutiendra la production agricole, la sécurité alimentaire et les besoins du secteur touristique.

Patrick Assirvaden a insisté sur l'accélération du calendrier et la transparence des procédures. Un réexamen interne a repositionné le projet sur de nouvelles bases administratives et financières.

L'investissement, de plusieurs milliards de roupies, nécessitera un contrôle strict de la qualité et du respect des normes sociales et environnementales. L'étude d'impact environnemental (EIA) a été approuvée, avec des mesures d'atténuation incluant le reboisement des zones tampons en amont, en collaboration avec les services des Bois et Forêts et le National Parks and Conservation Service.

L'entreprise retenue devra intégrer ces obligations dans son organisation et ses coûts. Le consultant Studio Pietrangeli (Italie) a finalisé en 2021 les études géophysiques, géologiques et géotechniques, ainsi que la conception détaillée.

Les terrains ont été acquis, une partie du mont Jurançon servira de carrière, et l'axe A9 Savanne Road a été réaligné sur 600 mètres. Les appels d'offres ont été publiés le 6 février 2026, avec une date limite au 8 avril. L'attribution est prévue en août 2026, le début des travaux en novembre/décembre 2026, et la livraison en novembre 2029.