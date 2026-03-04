Sénégal: Maïmouna Dièye lance les activités de la Semaine nationale des droits des femmes du pôle territoire centre

Kaolack — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye, a procédé, mardi à Kaolack (centre), au lancement officiel des activités de la Semaine nationale des droits des femmes pour le compte du pôle territoire centre, a constaté l'APS.

Plusieurs groupements de femmes des régions de Kaffrine, Fatick et Kaolack ainsi que des autorités administratives et territoriales ont pris part à cette cérémonie, de même que des diplomates représentant la Belgique, pays qui appuie le Sénégal dans la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Le lancement des activités de la Semaine nationale des droits des femmes pour le compte du pôle territoire centre s'est tenue dans le cadre d'une caravane initiée à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits des femmes.

L'édition 2026 de cette commémoration porte sur le thème "Droits, justice et action pour toutes les femmes et les filles", une manière de rappeler qu'à l'échelle du monde, "les femmes ne bénéficient encore que de 64 % des droits juridiques accordés aux hommes".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La Semaine nationale de la femme se tient du 1er au 8 mars, sur le thème "L'opérationnalisation du Plan de redressement économique et social (PRES) - Jubbanti Koom - les femmes en action à la base".

"Mes chères soeurs, vous êtes bien plus que des piliers, vous êtes le souffle et la conscience de notre nation. Et je tiens à magnifier votre dignité, votre courage et votre patriotisme économique qui illuminent ce pôle territoire centre", a d'emblée avancé Mme Dièye, dans son discours lors de cette cérémonie.

Elle affirme que sa présence à Kaolack, aux côtés des femmes du Sine, du Ndoucoumane et du Saloum, réaffirme l"'engagement fort" du gouvernement du Sénégal pour "une participation efficace de toutes les femmes de ce pôle territoire centre, dans la co-construction d'un Sénégal souverain, juste et prospère, conformément à la Vision Sénégal 2050".

"Cette caravane de la Semaine nationale de la femme, une initiative du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, vise à mettre en valeur la présence massive des femmes dans les secteurs prioritaires, ainsi que leurs conditions exceptionnelles dans les instances socio-économiques des pôles territoriaux, socle du développement humain, endogène, inclusif et durable", a soutenu la ministre.

D'après Maïmouna Dièye, le Plan de redressement économique et social, lancé le 1er août 2025 par le gouvernement du Sénégal, balise la voie pour le renforcement de l'autonomisation économique des femmes et des filles, tout en contribuant à la protection sociale des ménages et à la promotion du leadership féminin.

"Avons-nous le droit de ne pas porter ce plan et de contribuer à sa mise en oeuvre effective et efficace ? Bien-sûr que non. Nous ne raterons pas ce train de l'histoire, parce que, justement, la transformation du Sénégal se construira avec les femmes, par les femmes et pour les femmes", a-t-elle martelé.