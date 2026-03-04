Sénégal: Coupe de la Ligue - Le vainqueur va empocher 15 millions de FCFA (LSFP)

Dakar — Le vainqueur de l'édition 2026 de la Coupe de la Ligue va empocher une enveloppe de 15 millions de Francs CFA, a révélé mardi la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP).

Le finaliste malheureux va recevoir 5 millions, l'équipe classée troisième se retrouvera avec 2 millions et la quatrième 1 millions de Francs CFA, indique la LSFP.

Elle ajoute que les quarts de finaliste et les huitièmes de finaliste vont recevoir respectueusement 500.000 Francs CFA et 250.000 Francs CFA.

La Coupe de la Ligue a démarre le 18 février dernier. La deuxième journée va se jouer à partir de mercredi .

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La compétition est organisée en huit poules de quatre équipes, en formule "aller simple".

La finale de la Coupe du Sénégal est prévue le 17 mai 2026.

L'ASC Wally Daan est l'actuel détenteur du trophée de la Coupe de la Ligue sénégalaise. Le club thiéssois a remporté la finale de l'édition 2025.

La Coupe de la Ligue est réservée à la catégorie U20 des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, mais chaque équipe a la possibilité d'utiliser trois joueurs "seniors".

- Voici le programme de la deuxième journée de la Coupe de la Ligue :

- Mercredi:

- Poule A: Essamaye FC- Kaffrine, Guelewars - Casa sports

- Poule B: Stade de Mbour-SONACOS, ASC Saloum- Jamono de Fatick

- Poule C: Amitié FC- Dakar Sacré coeur , Diambars - Wally Daan

-Poule D: AS Bambey- Linguère, Thies FC- Ndiambour

- Poule E: Génération foot-AJEL

-Jeudi :

Poule F: Port- Union sportive de Ouakam

-Poule F: DUC- Douanes,Teranga SC-Camberene

- Poule G: Teungueth FC- Gorée, HLM-OSlo FA

-Poule H : NGB- Guédiawaye FC, AS Pikine - Jaraaf