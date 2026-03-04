Sénégal: Huitième édition du Salon international du livre de Thiès, à partir du 23 avril prochain (Promoteur)

Dakar — La huitième édition du Salon international du livre de Thiès (SILT) se tient du 23 au 26 avril, à la place de France, dans la capitale du rail, a annoncé mardi à l'APS son promoteur, l'écrivain et éditeur Moustapha Ndéné Ndiaye.

Cette édition porte sur le thème "Écrire en langues nationales : entre souveraineté et universalité".

La leçon inaugurale sera prononcée par le professeur Abdoulaye Racine Senghor, auteur et poète, l'enseignant-éditeur Pape Madéfall Guèye ayant été choisi comme parrain de l'événement.

Selon le promoteur, le choix de cette thématique s'explique par la dynamique actuelle en faveur des langues nationales dans la littérature sénégalaise et l'engouement croissant qu'elles suscitent dans le secteur du livre.

"Les leçons de Cheikh Anta Diop reviennent au coeur du débat. On constate que de nombreux écrivains, à l'image de Boubacar Boris Diop, reviennent à l'écriture en langues nationales après avoir publié en français. C'est une problématique majeure à explorer aujourd'hui", a-t-il indiqué.

Il s'est par ailleurs réjoui de l'introduction progressive des langues nationales dans le système éducatif sénégalais.

Le choix du professeur Abdoulaye Racine Senghor pour la leçon inaugurale repose, selon le promoteur, sur "son ouverture au monde et au Sénégal", ainsi que sur son parcours de formateur et de critique littéraire, membre de plusieurs jurys dont celui du Prix des cinq continents de la Francophonie.

"Il est le plus indiqué pour débattre de cette tendance forte vers les langues nationales", a insisté M. Ndiaye.

Le lancement officiel de l'événement est prévu le premier avril, en prélude de l'ouverture du salon.

Une "coïncidence heureuse", relève le promoteur, faisant référence à la célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal, le 4 avril, dont les manifestations officielles sont annoncées cette année à Thiès.

Plusieurs écrivains, dont Khalifa Touré, Fama Diagne Sène, Fatimata Diallo Ba, Annie Coly, André-Marie Diagne, Ibrahima Thioub, ainsi que différents auteurs thiéssois, sont associés aux préparatifs entamés depuis plusieurs mois.

A en croire Moustapha Ndéné Ndiaye, de nombreuses maisons d'édition sénégalaises ont déjà confirmé leur participation.

Créé en 2011, le Salon international du livre de Thiès, d'abord organisé de manière biennale, est devenu annuel. Il bénéficie, d'après M. Ndiaye, de l'accompagnement des collectivités territoriales, notamment de la mairie de la ville de Thiès, dans le cadre de la politique culturelle locale.