Sénégal: Transport interurbain - Yankhoba Diémé donne le coup d'envoi du contrôle technique des 6 882 'Cheikhou Charifou

Dakar — Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens a procédé, mardi, au lancement officiel de l'opération de visite technique de tous les 6 882 minicars de transport en commun interurbain de 12 à 19 places, dans les centres de contrôle technique des véhicules automobiles (CCTVA) de Hann et de celui de Diamniadio, a constaté l'APS.

"Nous venons de lancer avec succès, comme promis la dernière fois lors de notre passage ici [à Hann], l'opération de rappel des véhicules minicars de 12 à 19 places sur toute l'étendue du territoire", a notamment déclaré Yankhoba Diémé.

Ce rappel de ces véhicules de transport interurbain appelés "Cheikhou Charifou" aux fins de contrôle technique va durer deux mois.

Il fait suite à de nombreux accidents mortels impliquant ce type de véhicules effectuant le transport de voyageurs entre les villes du pays, comme l'a souligné le ministre lui-même.

"Cela fait suite au constat que nous avons fait ensemble de la forte implication de ces types de véhicules nouvellement constatés de façon particulièrement inacceptable dans les accidents de la circulation qui sont pour la plupart mortels", a notamment dit Yankhoba Diémé.

Le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, qui s'est entretenu avec quelques chauffeurs trouvés au centre de contrôle technique de Hann, a expliqué que le rappel des véhicules vise à leur faire subir une "visite technique approfondie", "appropriée".

Un contrôle technique tous les six mois

Il a également fait savoir qu'une fois la visite technique faite à Dakar, les véhicules vont continuer à procéder de la sorte dans les régions où ils sont immatriculés, tous les six mois,.

A la fin de sa visite technique concluante, le véhicule va disposer d'un hologramme, qui va lui permettre de circuler librement, a ajouté le ministre, invitant transporteurs et chauffeurs à "accepter l'enjeu de sécurité nationale".

Les appelant à se soumettre à l'obligation du contrôle technique, il a souligné que "le service de sécurité ne peut pas souffrir de dérogation".

"Tout véhicule qui ne respecte pas les normes ne pourra pas circuler sur le territoire. Pour cela, nous avons pris les mesures en accord avec le ministre de l'Intérieur et le ministre des Forces armées", a averti Yankhoba Diémé.