Sénégal: Fête de l'indépendance - Ziguinchor a pris 'toutes les dispositions nécessaires' (Gouverneur)

Ziguinchor — La région de Ziguinchor (sud) a pris "toutes les dispositions nécessaires" pour assurer une participation réussie à la célébration de la fête de l'indépendance du 4 avril et à la Semaine nationale de la jeunesse, deux événements placés cette année sous le sceau de l'olympisme, a assuré le gouverneur, Mor Talla Tine.

"Nous sommes rassurés quant aux mesures en cours, notamment celles prises par la zone militaire numéro 5, en vue d'une participation pleine et entière de la région à la fête de l'indépendance et à la Semaine nationale de la jeunesse", a-t-il déclaré au cours d'une rencontre consacrée aux préparatifs de ces deux manifestations.

Le thème retenu pour le 66e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale est "Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse".

Selon lui, des réunions de coordination sont prévues avec les responsables des différentes structures impliquées afin de peaufiner les stratégies opérationnelles.

L'objectif affiché, a-t-il expliqué, est de faire de cette célébration un moment de communion entre les forces de défense et de sécurité et les populations, particulièrement les jeunes.

Outre le traditionnel défilé civil et militaire, le programme prévoit l'organisation d'activités sportives et citoyennes, dont un tournoi de football regroupant les équipes des forces de défense et de sécurité et, éventuellement, des équipes civiles, a relevé le gouverneur.

Une retraite aux flambeaux et une randonnée pédestre figurent également parmi les initiatives envisagées pour donner à l'événement un caractère inclusif et fédérateur.

Concernant la Semaine nationale de la jeunesse, dont le thème porte sur "La jeunesse à l'heure des Jeux olympiques de 2026", un comité régional a déjà été mis en place. Il est chargé de coordonner la préparation et d'assurer une participation qualitative des jeunes de Ziguinchor à cette manifestation nationale prévue à Thiès.

Les autorités ambitionnent de faire de ces jeunes des "vecteurs de mobilisation" autour des Jeux olympiques de la jeunesse, afin qu'ils puissent partager, à leur retour, l'expérience acquise avec leurs pairs restés dans la région.

Évoquant la question des moyens, le gouverneur de Ziguinchor a salué l'appui annoncé des collectivités territoriales et lancé un appel aux autres acteurs pour qu'ils s'approprient ces deux événements et accompagnent les équipes mobilisées.

"Malgré des délais relativement courts, nous avons demandé à tous les acteurs concernés de travailler d'arrache-pied afin que ces activités se tiennent dans d'excellentes conditions", a-t-il indiqué, se disant confiant quant à la réussite des préparatifs engagés.

La rencontre, consacrée aux préparatifs de ces deux manifestations majeures, a permis aux différents acteurs d'harmoniser leurs stratégies et de réaffirmer leur engagement pour une organisation "efficace et exemplaire", dans un contexte marqué par la perspective des Jeux olympiques de la jeunesse que le Sénégal accueillera en 2026.