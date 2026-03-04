Sénégal: BAL - L'ASC Ville de Dakar se renforce avec cinq recrues de taille

Dakar — L'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar (ASCVD) a renforcé son effectif de cinq joueurs en perspective de la saison 6 de la Basketball Africa League (BAL), dont la Conférence Sahara est prévue du 24 avril au 3 mai à Rabat, au Maroc.

Les champions du Sénégal ont recruté le Français Matthieu Missonnier, l'expérimenté Mouloukou Souleymane Diabaté, Ivoirien double champion de la BAL, le meneur français Axel Toupane, l'ailier sud-soudanais Deng Angok Yak Deng et le l'ailier fort soudanais Ater Majok.

Ce recrutement de joueurs expérimentés vise à faire atteindre à l'équipe la phase finale de la BAL.

L'équipe de la municipalité de la capitale sénégalaise n'avait pas atteint la phase finale la saison dernière.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'Association sportive et culturelle de la ville de Dakar partage la Conférence Sahara de la Bal avec le FUS de Rabat (Maroc), Al Ahly (Égypte), JCA Kings (Côte d'Ivoire), le Club africain de Tunis (Tunisie) et Maktown Flyers (Nigéria).

Al Ahly de Tripoli (Libye), champion en titre, partage la Conférence de Kalahari avec Johannesburg Giants (Afrique du Sud), APR (Rwanda), Dar City Basket (Tanzanie), Niarobi City Thunder (Kenya) et Petro Luanda (Angola).

Les play-offs de la BAL auront lieu à Kigali, au Rwanda, du 22 au 31 mai, avec la qualification des quatre premières équipes de chaque poule.

La saison 6 va démarrer par la Conférence Kalahari, prévue du 27 mars au 5 avril à Pretoria, en Afrique du Sud.

La capitale sénégalaise, Dakar, ne va pas abriter cette année de phase de groupe pour la première fois depuis la première saison de la compétition.