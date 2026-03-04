Sénégal: L'ONU réclame une enquête après le bombardement meurtrier d'une école pour filles en Iran

Dakar — Le Haut-commissariat des Nations unies aux droits de l'homme (HCDH) a exigé mardi l'ouverture d'une "enquête rapide, impartiale et exhaustive" afin de situer les responsabilités dans l'attaque meurtrière d'une école fréquentée par des jeunes, au premier jour de l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, a-t-on appris de source onusienne.

"Lors de cet incident, le plus meurtrier et le plus dévastateur, des dizaines de filles ont été tuées ou blessées lorsque l'école a été touchée en pleine journée scolaire. Face à ce drame le HCDH demande une enquête rapide, impartiale et exhaustive", a notamment déclaré à Genève, une porte-parole du Haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations unies.

Ravina Shamdasani a martelé que le droit de la guerre demeure sans équivoque. "Les civils et les biens de nature civile sont protégés. Tous les États et tous les groupes armés doivent le respecter", a-t-elle rappelé.

Elle a en même temps relayé l'appel fait à toutes les parties par le Haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Türk, "à faire preuve de la plus grande retenue, à prévenir toute nouvelle escalade et à prendre les mesures possibles pour protéger les civils", rapporte Onu-info, le site d'information des Nations unies.

Une frappe américano-israélienne a touché une école primaire pour filles Shajre Tayyiba, dans le comté de Minab, dans le sud de l'Iran, causant la mort de 85 personnes, tandis que d'autres pensionnaires étaient encore sous les décombres, selon des agences de presse iraniennes, dont IRNA.

"Cette école a été bombardée en plein jour, alors qu'elle était bondée de jeunes élèves. Des dizaines d'enfants innocents ont été assassinés sur ce seul site. Ces crimes contre le peuple iranien ne resteront pas impunis", avait dans la foulée réagi le ministre iranien des Affaires étrangères, Seyed Abbas Araghchi, sur le réseau social X.

La porte-parole du HCDH a de son côté rappelé que les attaques visant des civils ou des biens civils, ainsi que les "attaques aveugles, peuvent constituer des crimes de guerre".

Pendant ce temps, l'escalade militaire se poursuit, touchant plusieurs pays du Moyen-Orient.

Le Croissant-Rouge iranien a déjà dénombré plus de 500 morts en République islamique d'Iran depuis le lancement, le 28 février, des attaques israélo-américaines.

La riposte de l'armée iranienne a provoqué des morts et des dégâts en territoire israélien. Six militaires américains ont aussi perdu la vie dans le cadre de ces opérations militaires.