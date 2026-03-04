Sénégal: Diourbel - Le préfet milite pour l'immatriculation des charrettes

Diourbel — Le préfet du département de Diourbel (centre), Abdou Khadir Diop, a préconisé, mardi, l'immatriculation des charrettes afin de contribuer à une meilleure organisation et à une amélioration durable de la mobilité urbaine.

"Diourbel accueille un nombre important de charretiers, ce qui impacte la mobilité et crée des situations de danger à certains endroits, notamment au site appelé Ngad Gui", a souligné l'autorité administrative, lors d'une réunion consacrée à la réorganisation du transport hippomobile dans cette commune du centre du pays.

Le préfet a notamment insisté sur la nécessité de mettre en place un système d'immatriculation des charrettes par l'établissement de cartes pour les cochers, afin de veiller au respect de la réglementation. Il en est de même pour la mise en place de plaques signalétiques pour la circulation nocturne.

Abdou Khadre Diop a par ailleurs annoncé l'élaboration d'un plan de circulation, en relation avec la mairie, évoquant l'urgence de délocaliser le foirail équin, afin de libérer la route nationale menant vers Gossas.

À l'issue des échanges, les acteurs ont décidé, d'un commun accord, de délocaliser le point de chargement et de déchargement des chevaux, dans l'attente du transfert du foirail équin.