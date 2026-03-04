Sénégal: Kédougou - Les boulangers invités à respecter les conditions de production du pain

Kédougou — Le chef de service régional du commerce de Kédougou (sud-est), Sidy Camara, a invité la fédération régionale des boulangers à respecter les conditions de production du pain, surtout en termes de "qualité et de poids", en cette période de carême et de ramadan, où le pain est très prisé par les consommateurs.

"En cette période de ramadan, le pain est très consommé. Donc il s'agira de faire des descentes sur le terrain pour vérifier et faire respecter par les boulangers la qualité et le poids du pain et les conditions de la production. Et exiger également le respect des prix du pain", a-t-il déclaré au cours d'un entretien accordé à l'APS.

Sidy Camara a indiqué aussi que ses services sont en train de mener des opérations de contrôle dans les usines de fabrication des sachets d'eau. "On fait également des opérations pour contrôler la qualité de l'approvisionnement et de la production de l'eau dans ses usines", a-t-il dit.

Le chef du service régional du commerce dit avoir constaté une capacité très rapide d'écoulement du gaz butane dans la région de Kédougou. "Les vendeurs reçoivent en quantité mais le niveau d'écoulement du gaz butane est très rapide dans la région de Kédougou du fait de sa position géographique", a-t-il constaté.

"Néanmoins, il y a donc d'autres stocks en cours et qui sont en attente de livraison. Et nous les attendons très rapidement", a ajouté Sidy Camara, par ailleurs commissaire aux enquêtes économiques.

Il a relevé des tensions dans l'approvisionnement en viande dans les départements de Kédougou et de Saraya, signalant la cherté du prix de ce produit.

"Il faut considérer que notre approvisionnement ici dans la région de Kédougou dépend du marché malien, et la question de la sécurité dans cette zone fait que nous notons des difficultés dans la disponibilité de ce produit", a-t-il expliqué.

Le marché central de Kédougou est bien approvisionné en denrées alimentaires de grande consommation, en ce début de ramadan, a assuré le chef de service.

"Effectivement le marché central de Kédougou est bien approvisionné pour ce qui concerne les denrées de première nécessité, en particulier le riz brisé ordinaire, l'huile, l'oignon, le sucre, la pomme terre et même la datte", a-t-il dit, relevant un très bon stock qui peut alimenter tout le marché local.

"Pour le riz brisé ordinaire qu'on retrouve sur le marché, le prix tourne autour de 14 500 à 15 milles francs le sac, nous avons également le bidon d'huile de 20 litres à 19 milles francs et à 1200 francs au détail. Et nous avons un stock en quantités suffisantes pour le sucre, l'oignon et la pomme de terre. Les prix sont très adorables et en phase avec la réglementation", a-t-il détaillé.

Il a rassuré que toutes les dispositions sont prises pour une disponibilité correcte des denrées alimentaires sur toute l'étendue du territoire régional.

M. Camara a aussi invité les populations de Kédougou à faire des réclamations si elles constatent des hausses illicites sur le prix de certains produits alimentaires de première nécessité.