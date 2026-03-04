Sénégal: Fatick - Balla Moussa Fofana inaugure la chapelle de Félane

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a inauguré mardi la chapelle de Félane, une localité située dans la commune de Diawlé (Diakhao), dans la région de Fatick (centre), "un patrimoine culturel et spirituel", a constaté l'APS.

"Cette réalisation illustre la quintessence de notre action de moderniser sans dénaturer. La chapelle de Félane est une infrastructure qui renforce le patrimoine culturel et spirituel", a-t-il dit lors de la cérémonie d'inauguration.

La construction de l'édifice religieux dont le coût s'élève à 25 millions de francs CFA entre dans le cadre du Programme national d'aménagements et de modernisation des villes religieuses (PNAMVR).

"Ce programme a pour vocation d'accompagner toutes les cités religieuses sans distinction. Et ce lieu de culte est un cadre de recueillement, un espace de cohésion sociale qui renforce le vivre ensemble", a souligné Moussa Balla Fofana, saluant "la résilience et l'abnégation" des populations de Félane et des acteurs techniques pour la réalisation de ce "joyau architectural".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre de l'Urbanisme a réitéré l'engagement du gouvernement à poursuivre ce type de réalisations dans les autres localités religieuses du pays.

Le curé de la paroisse Saint-Martin de Porrès de Ndiebél, Abbé Nestor Samba Thiaw, s'est réjoui de la construction de la chapelle, qui témoigne d'un "rêve partagé" et d"un signal visible" de l'engagement du gouvernement à accompagner les lieux de culte.

"Les autorités ont mis à la disposition d'une communauté un lieu digne pour célébrer sa foi. Cet engagement traduit une vision du développement, qui intègre la dimension humaine et sociale", a-t-il souligné.