Ile Maurice: La Rodrigues Public Utilities Corporation reçoit Rs 130 M de la MIC pour améliorer la distribution d'eau

La Rodrigues Public Utilities Corporation (RPUC) a reçu le 2 mars, une quatrième tranche de Rs 130 millions du prêt total de Rs 540 millions accordé par la Mauritius Investment Corporation Ltd (MIC), permettant ainsi à la RPUC de payer ses créanciers. Les premiers déboursements - trois tranches de Rs 60 millions - ont été déjà utilisés pour renforcer le réseau de distribution de l'eau dans l'île. À ce jour, Rs 310 millions ont été déboursées sur un total de Rs 540 millions.

La majorité des projets de la première phase du prêt ont atteint un stade final, certains étant déjà complétés. Cela inclut le complexe de dessalement à Pointe-Coton avec trois unités de 1 000 mᵌ déjà terminées et deux réservoirs de 1 000 mᵌ à Pointe-Coton et à Manique (La Ferme). Les travaux ont également commencé pour la mise en place du réseau primaire d'approvisionnement en eau, qui doit être complété d'ici juin prochain.

Trois unités de dessalement de 1 000 mᵌ sont déjà arrivées à Rodrigues et sont en cours d'installation à Pointe-Coton. Le Conseil exécutif a approuvé en janvier la liste des projets financés par la deuxième phase du prêt MIC, d'un montant de Rs 460 millions, visant à compléter le réseau d'eau jusqu'à Manique (La Ferme). Cela inclut un réseau secondaire pour acheminer l'eau à travers Rodrigues et des réservoirs supplémentaires, notamment à Citronelle, Malartic, Quatre-Vents, Petit-Gabriel, Montagne-Sud et Montagne-Chérie.

Depuis 2022, des études ont montré que la production d'eau naturelle à Rodrigues diminue en raison de divers facteurs (démographie, mauvais planning, changement climatique) rendant le dessalement essentiel pour combler le déficit.

Le Chef commissaire adjoint, Johnson Roussety, responsable de l'eau, mène les réformes nécessaires dans ce secteur. Selon Christopher Bégué, attaché de presse de l'Assemblée régionale de Rodrigues «de ki bann proze la konplete, nou pou invit Premie minis ek minis Rodrigues pu vinn inogir komplex dessalement Pointe-Coton ek kolonn vertebral delo plitar sa lane-la».