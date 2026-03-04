Ile Maurice: La famille de Rivyansh prépare son retour au pays

Le combat de Rivyansh Raghoobur s'est arrêté hier. Le garçonnet, âgé de six ans et atteint d'un cancer, est décédé à 5 h 20 au Manipal Hospital de Pune, en Inde, où il suivait des soins spécialisés. Selon ses proches, l'équipe médicale avait assuré un suivi tout au long de la nuit. La famille, toujours sur place, attend désormais que les démarches liées au rapatriement du corps soient finalisées.

Rivyansh bénéficiait du Child Cancer Scheme, un programme permettant à des enfants souffrant de pathologies lourdes d'accéder à des traitements à l'étranger. D'après les informations communiquées par ses proches, l'enfant était suivi en Inde depuis 2024, soit près de deux ans de consultations, d'hospitalisations et de traitements successifs. Ce parcours difficile a mobilisé sa famille et suscité une vive émotion à Maurice.

Sur sa page Facebook, le ministre de la Santé et du Bien-être, Anil Bachoo, a fait part de sa «profonde tristesse» après l'annonce du décès de ce jeune patient qui recevait un traitement spécialisé en Inde. Dans son message, il souligne que le cas était «étroitement suivi» par les médecins en Inde ainsi que par le spécialiste référent à Maurice, et que «tous les efforts possibles» auraient été déployés dans des «circonstances très difficiles». Le ministre assure également que son ministère coordonne les procédures nécessaires afin que le rapatriement se fasse «avec dignité et respect», tout en veillant à ce que la famille ne soit pas confrontée à des charges logistiques ou financières supplémentaires pendant cette période éprouvante.

Un échange a également eu lieu avec l'équipe médicale en Inde pour déterminer le lieu des funérailles. La famille a choisi de ramener Rivyansh à Maurice pour une cérémonie sur place.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Hier, la famille endeuillée se préparait à accompagner leur enfant vers sa dernière demeure. Entre les souvenirs d'un combat mené loin de chez lui et l'image d'un petit garçon répétant son désir de «retourner à Maurice», les proches espèrent pouvoir lui rendre hommage dans son pays natal. En attendant, à Pune, l'heure est à l'attente et au recueillement, tandis que les procédures de rapatriement s'organisent.