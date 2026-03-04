Ile Maurice: Produits pétroliers - Ramgoolam explore la filière indienne

De 72 à 100 dollars le baril, voire davantage ? Le conflit en Iran fait craindre une flambée des prix du pétrole, qui pourraient atteindre leurs plus hauts niveaux depuis le début de la guerre en Ukraine.

Dans une déclaration hier à l'express, le Premier ministre (PM), Navin Ramgoolam, a indiqué être en discussion avec les autorités indiennes afin de trouver une alternative en cas de fermeture durable du très stratégique détroit d'Ormuz, situation qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'approvisionnement mondial.

«J'avais déjà eu des discussions approfondies avec Narendra Modi lors de ma dernière visite. Nous sommes en train de rétablir les relations après que l'ancien régime a fragilisé nos liens avec Mangalore Refinery, qui ne voulait plus entendre parler de Maurice. Heureusement, Modi nous soutient et a compris notre position. Nous voulons sécuriser l'approvisionnement et garantir les meilleurs prix pour les consommateurs en éliminant les intermédiaires/middlemen, qui augmentent le prix des produits pétroliers», a déclaré le PM.

Navin Ramgoolam a par ailleurs eu des échanges téléphoniques avec des dirigeants de pays du Golfe afin de garantir le rapatriement des Mauriciens bloqués à Dubaï et dans les environs. «Nous avons pu trouver des solutions assez rapidement grâce au travail de terrain effectué par l'ambassadeur Riad Hullemuth en Arabie Saoudite», a-t-il ajouté.