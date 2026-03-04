Sénégal: Approvisionnement en produits pétroliers - Dakar prend les devants face aux tensions au Moyen-Orient

Face aux incertitudes liées aux tensions persistantes au Moyen-Orient, à la suite des attaques combinées américano-israéliennes contre l'Iran, le gouvernement sénégalais a décidé d'anticiper afin de préserver la stabilité de l'approvisionnement national en produits pétroliers.

Réuni ce mardi sous la présidence du Premier ministre, Ousmane Sonko, l'exécutif a examiné l'évolution du marché international des hydrocarbures et ses potentielles répercussions sur l'économie nationale. L'objectif affiché est clair : prévenir toute perturbation susceptible d'affecter la disponibilité du carburant et de provoquer une hausse des prix sur le marché intérieur.

Selon les autorités, des mesures préventives ont été engagées pour garantir la continuité des importations et renforcer la surveillance des stocks stratégiques.

Un dispositif de veille a également été activé afin de suivre en temps réel les fluctuations des cours mondiaux du pétrole.

Le gouvernement entend ainsi limiter l'impact d'une éventuelle flambée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages et les secteurs dépendants des hydrocarbures, notamment le transport et l'industrie.