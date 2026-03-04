Sénégal: Approvisionnement en produits pétroliers - Dakar prend les devants face aux tensions au Moyen-Orient

4 Mars 2026
Le Soleil (Dakar)

Face aux incertitudes liées aux tensions persistantes au Moyen-Orient, à la suite des attaques combinées américano-israéliennes contre l'Iran, le gouvernement sénégalais a décidé d'anticiper afin de préserver la stabilité de l'approvisionnement national en produits pétroliers.

Réuni ce mardi sous la présidence du Premier ministre, Ousmane Sonko, l'exécutif a examiné l'évolution du marché international des hydrocarbures et ses potentielles répercussions sur l'économie nationale. L'objectif affiché est clair : prévenir toute perturbation susceptible d'affecter la disponibilité du carburant et de provoquer une hausse des prix sur le marché intérieur.

Selon les autorités, des mesures préventives ont été engagées pour garantir la continuité des importations et renforcer la surveillance des stocks stratégiques.

Un dispositif de veille a également été activé afin de suivre en temps réel les fluctuations des cours mondiaux du pétrole.

Le gouvernement entend ainsi limiter l'impact d'une éventuelle flambée des prix sur le pouvoir d'achat des ménages et les secteurs dépendants des hydrocarbures, notamment le transport et l'industrie.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.