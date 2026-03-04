Congo-Kinshasa: La nouvelle équipe dirigeante de l'ARE s'engage à booster le taux d'accès à l'électricité au pays

4 Mars 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

La nouvelle équipe dirigeante de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité (ARE) se fixe pour objectif d'améliorer le taux d'accès à l'électricité à travers le pays.

Nommés le 23 février dernier, les nouveaux animateurs de l'Autorité de régulation du secteur de l'électricité ont officiellement pris leurs fonctions ce mardi 3 mars, en présence de nombreuses autorités, dont le ministre des Ressources hydrauliques, Molendo Sakombi.

Dans son discours, la directrice générale de l'ARE, Soraya Aziz , a paraphrasé le Chef de l'État, déclarant : « Les ténèbres ne règneront pas toujours en RDC ».

Par cette référence, elle a réaffirmé la détermination de son équipe à booster l'accès à l'électricité dans tout le pays.

Pour atteindre cet objectif, Soraya Aziz entend axer son action autour de trois piliers, notamment l'amélioration de la gouvernance, l'accroissement du taux d'accès à l'électricité et la modernisation du secteur à travers l'encadrement de nouveaux opérateurs.

De son côté, le ministre des Ressources hydrauliques a rappelé que l'ARE doit être le défenseur de l'intérêt général et le garant d'un service de qualité.

Il a exhorté la nouvelle équipe à veiller à une ouverture encadrée du marché de l'électricité, afin d'assurer une concurrence saine et une meilleure distribution du service.

Molendo Sakombi a rappelé son souci majeur de faire de l'énergie un véritable levier de croissance, de création d'emplois et de réduction des disparités territoriales.

