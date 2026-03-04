Congo-Kinshasa: L'ADECO pour la mise en place d'une commission de rédaction d'une nouvelle Constitution

L'Alliance des démocrates congolais (ADECO) estime que la Constitution actuelle est devenue obsolète et nécessite une révision approfondie.

Dans une déclaration faite le mardi 3 mars à Kinshasa, le président de ce parti politique, Alain Mbaya, a proposé la mise en place d'une commission de réflexion et de rédaction d'une nouvelle loi fondamentale, adaptée aux réalités sociopolitiques du moment.

Il plaide également pour une redéfinition du statut politique et juridique de la ville-province de Kinshasa, afin d'en assurer un meilleur fonctionnement et une gestion plus efficace.

Pour Alain Mbaya, la Constitution congolaise est conflictogène après avoir subi plusieurs épreuves au fil du temps. Il estime qu'il est temps que cette loi fondamentale devienne un levier de progrès.

La proposition de l'ADECO intervient deux semaines après la célébration des 20 ans de l'existence de la Constitution congolaise.