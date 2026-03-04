Sénégal: Crise à l'école privée « Enfants Soleil » - La tutelle et les parents mobilisés pour la reprise des cours

Deux missions de suivi ont été déployées par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, à la suite de la fermeture des sites de l'école privée « Enfants Soleil » constatée à la fin de la semaine dernière.

« Suite à la fermeture des sites de l'école privée « Enfants Soleil » constatée à la fin de la semaine dernière j'ai immédiatement ordonné le déploiement de deux missions de suivi », a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Guirassy, mardi soir, sur sa page Facebook.

Ces établissements inclusifs, bien que dotés d'une autonomie de gestion, souligne le ministre, font l'objet d'une enquête approfondie suite à des témoignages faisant état d'arriérés de salaires comme cause principale de l'arrêt de leurs activités.

« Il convient de préciser que ces deux structures, bien qu'issues de la même organisation, disposent de statuts juridiques distincts », a indiqué M. Guirassy.

En réalité, explique le ministre, à Malicounda, la structure ne dispose pas du statut officiel d'école. Il s'agit plutôt d'un centre d'accueil et d'hébergement ayant fonctionné hors du contrôle de l'Inspection de l'éducation et de la formation (IEF).

À l'inverse, pour le site de Malika, une procédure d'autorisation a été régulièrement enclenchée par l'organisation mère. Celle-ci est la propriété de l'association « Enfants Soleil Sénégal », créée en décembre 2022 (récépissé de déclaration nº 0021160/MINT/DGAT/DLPL/DAPA du 16 décembre 2022).

L'association est, par ailleurs, agréée en qualité d'ONG depuis le 14 août 2025 (arrêté nº 029105). Elle intervient, selon lui, dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'insertion socioprofessionnelle et de l'accompagnement psychosocial des enfants.

Sur, il a rappelé que l'École Soleil à Malika a démarré ses activités en septembre 2023 ; son récépissé de dépôt n° 001834/IA/SG/BEP/ig en date du 1er septembre 2025.

« Je tiens, avant tout, à saluer et à encourager les parents qui, malgré une offre publique encore limitée et inégalement répartie, se mobilisent avec détermination pour leurs enfants en situation de handicap, notamment ceux souffrant de déficiences intellectuelles. Leur engagement force le respect », a-t-il dit.

Face à l'urgence, le ministre a ainsi ordonné le déploiement immédiat de mesures d'accompagnement, dont les modalités sont actuellement définies en concertation avec les promoteurs.

Un fonds interne levé pour la reprise des cours

« Cette action s'inscrit pleinement dans notre politique d'éducation inclusive, laquelle prévoit la généralisation des centres de ressources régionaux. Je salue également l'élan de solidarité exemplaire des parents d'élèves qui, par une levée de fonds interne, permettent la reprise effective des enseignements », a-t-il ajouté.

Cet effort citoyen, estime le ministre Guirassy, vient compléter un appui institutionnel exceptionnel, dont le montant est largement supérieur aux subventions habituellement allouées aux écoles privées.

Enfin, il a instruit l'ensemble des inspections de veiller avec la plus grande rigueur au bon fonctionnement de toutes les structures similaires sur l'étendue du territoire national. Le but est de garantir à chaque enfant le droit à une éducation digne et adaptée.