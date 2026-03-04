Addis-Abeba — Selon le brigadier-général Tesfaye Habte Mariam, ancien commandant décoré de l'armée de l'air et récipiendaire de la Médaille de guerre éthiopienne, la démarche de l'Éthiopie visant à obtenir un accès à la mer est indissociable de ses impératifs de sécurité nationale et de son ambition de développement économique durable.

Le brigadier-général Tesfaye Habte Mariam a expliqué que la situation d'enclavement de l'Éthiopie ne limite pas seulement son développement global, mais complique également la pleine garantie de sa souveraineté nationale.

Il a rappelé que le Premier ministre Abiy Ahmed a récemment affirmé devant la Chambre des représentants du peuple que le pays s'emploie à résoudre durablement les défis régionaux.

À cette occasion, le chef du gouvernement a souligné que l'Éthiopie et la mer Rouge ne resteront pas indéfiniment séparées, précisant que les revendications légitimes du pays seront poursuivies par des moyens pacifiques et dans le cadre de négociations fondées sur le principe du donnant-donnant.

S'exprimant exclusivement à l'ENA, le brigadier-général Tesfaye a indiqué que l'absence d'accès maritime contraint l'Éthiopie à dépendre de la coopération d'autres États pour ses importations et exportations.

Cette dépendance alourdit les coûts liés aux services portuaires, entraîne une hausse significative des prix et constitue un frein aux investissements étrangers.

Selon lui, disposer d'un accès à la mer permettrait au pays de mieux maîtriser sa sécurité nationale.

Il a insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un luxe, mais d'un enjeu vital, essentiel à la préservation de la souveraineté et à la stabilité nationale.

Il a par ailleurs salué l'approche diplomatique du gouvernement, qu'il juge responsable et digne, estimant que l'accent mis sur les bénéfices mutuels et la croissance partagée pourrait permettre d'aboutir à un accès maritime dans un délai raisonnable.

Le brigadier-général a également qualifié de judicieuse la décision d'établir une force navale en amont de l'obtention d'un débouché maritime.

Selon lui, une telle préparation constitue une démarche stratégique cohérente, afin d'assurer la protection de cet accès une fois acquis.

Il s'est dit convaincu qu'un jour l'Éthiopie disposera d'un accès à la mer et s'est félicité que la force navale soit déjà prête à assumer cette responsabilité historique.

De son côté, le président Taye Atske Selassie a déclaré, lors de la commémoration du 130e anniversaire de la victoire d'Bataille d'Adwa, que la quête d'un accès fiable à la mer est indissociable de l'héritage historique et de la souveraineté légués aux Éthiopiens par les héros d'Adwa.