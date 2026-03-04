Addis-Abeba — D'après le cabinet du Premier ministre, février 2026 a représenté une phase charnière sur les plans économique et politique, caractérisée par le déploiement de services numériques innovants, l'expansion d'infrastructures d'envergure et la montée en puissance de l'écotourisme, tout en consolidant des partenariats stratégiques à l'échelle internationale.

Discours parlementaire : Cap stratégique économique et politique

Lors de la 10e session ordinaire de la Chambre des représentants du peuple, le Premier ministre Abiy Ahmed a mis en avant les avancées de l'Éthiopie dans sa transition vers une économie diversifiée et multisectorielle.

Il a annoncé une projection de croissance du PIB de 10,2 % d'ici la fin de l'année, tout en soulignant un renforcement notable de la discipline budgétaire.

Selon lui, l'absence de nouveaux emprunts commerciaux libellés en dollars depuis le lancement des réformes a contribué à alléger la dette nationale.

Le chef du gouvernement a présenté des performances semestrielles record : 5,1 milliards de dollars d'exportations de marchandises (soit 120 % des prévisions), 4,5 milliards de dollars d'exportations de services et 4,6 milliards de dollars de transferts de fonds.

Il a également mis en lumière les progrès technologiques du pays, notamment la création d'institutions dédiées à l'intelligence artificielle et l'essor de la connectivité numérique, avec 97 millions d'utilisateurs de téléphonie mobile et 58 millions d'utilisateurs de services de paiement mobile.

Abordant la question de l'unité nationale, le Premier ministre a insisté sur la primauté du dialogue pour résoudre les différends, affirmant le droit des habitants de Wolkait à vivre en paix et appelant le peuple du Tigré à jouer un rôle central dans la vie politique nationale.

Modernisation des infrastructures et transition urbaine

Dans la continuité des réformes structurelles, Abiy Ahmed a supervisé d'importants projets d'infrastructures, notamment la deuxième phase du corridor urbain de Hawassa et l'examen du projet de corridor de Nekemte, intégrant des systèmes intelligents de gestion du trafic et des réseaux souterrains modernisés.

Ces initiatives s'inscrivent dans une vision d'urbanisation planifiée et durable.

Agriculture, infrastructures hydrauliques et sécurité alimentaire

Pour renforcer la sécurité alimentaire, le Premier ministre a multiplié les visites de terrain.

Il s'est rendu dans une exploitation de bananes en grappes à Hawa Gelan dans le cadre de l'initiative « Abondance du panier », et a inspecté plusieurs projets d'irrigation, dont ceux de Qeto et d'Arjo Didessa, visant à assurer un accès fiable à l'eau pour diverses cultures.

Il a également visité des sites de développement de vergers le long de la rivière Bilate, soutenus par des investisseurs privés, et lancé la construction de l'usine agroalimentaire intégrée de Busa Gonofa, conçue pour transformer 2 000 tonnes de maïs par jour.

Innovation, industrie et stratégie numérique

Dans le cadre de la stratégie « Éthiopie numérique 2030 », Abiy Ahmed a inauguré le premier service de police intelligent entièrement automatisé du pays, destiné à moderniser l'application de la loi grâce aux technologies avancées.

Sur le plan industriel, il a visité l'usine de traitement du charbon d'Arjo, contribuant au mouvement #MadeInEthiopia et portant la capacité industrielle nationale à 66,3 %.

Il s'est également rendu sur le site du projet aurifère de Tulu Kapi, partenariat public-privé visant à valoriser les ressources naturelles pour stimuler la croissance et améliorer les conditions de vie locales.

Développement économique et social

Dans le cadre du programme « Un repas pour les générations futures », le Premier ministre a inauguré le complexe hôtelier Logo Hayk, situé dans le Wollo, afin de dynamiser l'économie régionale et promouvoir le patrimoine national.

Il a aussi constaté l'avancement du Sorga Eco Lodge près de Nekemte, un projet axé sur le tourisme durable et la protection de l'environnement.

Au Programme des corridors ruraux de Mede Jalela, il a observé la mise en place de systèmes modernes d'énergie solaire et de biogaz destinés à améliorer les conditions de vie en milieu rural.

Diplomatie et engagement international

Sur le plan diplomatique, Abiy Ahmed a participé au 2e Sommet Italie-Afrique, où il a rencontré la Première ministre Giorgia Meloni, le président Recep Tayyip Erdoğan et le président Isaac Herzog pour des discussions axées sur le commerce, l'investissement et les enjeux régionaux.

Lors d'une visite officielle en Azerbaïdjan, il a rencontré le président Ilham Aliyev afin de signer un accord de coopération en matière de défense et plusieurs protocoles d'entente relatifs à la transformation numérique, à l'investissement et à la lutte contre la corruption.

Il a également pris part au 39e sommet de l'Union africaine, multipliant les échanges bilatéraux avec ses homologues africains.

Sécurité nationale et réformes institutionnelles

Le Premier ministre a assisté aux célébrations du 65e anniversaire du Commandement des opérations spéciales des Forces de défense, saluant sa restructuration en une entité modernisée capable de faire face aux défis sécuritaires contemporains.

Enfin, il a présidé les réunions du conseil du Parti de la prospérité, réaffirmant la volonté du gouvernement d'assurer la transparence, l'équité et la bonne organisation des prochaines échéances électorales.