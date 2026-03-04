Tunisie: Vient de paraitre/«Autour du monde III - 25 destinations insolites» de Moez Ben Salem - Une odyssée qui fait rêver

Après deux livres qui racontent sa traversée des 5 continents, Moez Ben Salem revient avec un troisième volume «Autour du monde III: 25 destinations insolites».

Plus qu'un inventaire de pays, les ouvrages de Moez Ben Salem sont le récit d'un ailleurs où l'on se redécouvre soi-même au fur et à mesure que l'on découvre l'autre. L'insolite n'est pas seulement géographique: il est historique, humain, émotionnel, parfois même spirituel. Moez Ben Salem est médecin dermatologue installé en Tunisie et a la passion pour les voyages dans la peau. Cette soif d'évasion a débuté en 1979, l'année de son baccalauréat. A cette l'époque, il n'y avait pas autant de restrictions de visas et le dinar tunisien était nettement plus fort.

L'auteur a déjà fait voyager les lecteurs à travers ses souvenirs racontés dans un premier livre paru en 2015, puis un second tome en 2020 et enfin ce dernier qui a été présenté à la librairie Al Kitab dans une séance modérée par la journaliste et écrivaine Emna Louzir. D'ailleurs, bon nombre de ceux qui ont assisté à l'événement le connaissent déjà à travers les capsules diffusées sur la chaîne de radio RTCI où il relatait ses escapades et ses aventures.

«Il est des hommes qui voyagent pour voir et d'autres qui voyagent pour comprendre », écrit Rached Trimeche dans la préface. Célèbre pour avoir parcouru 211 pays, Rached Trimeche est actuellement à la tête du CIGV (Club international des grands voyageurs). Pour lui, c'est plus une «géographie intime» qu'une simple liste de pays.

Il pense en effet que ce qui compte le plus «n'est pas tant l'étendue géographique mais la densité du regard». Cette perspective qu'il partage avec Moez Ben Salem se déploie dès le premier chapitre intitulé «Afrique du Sud, pays aux multiples facettes» jusqu'au dernier dédié à «Chicago, The Windy city».

D'autres destinations aussi fascinantes figurent dans cet ouvrage, dont le Sri Lanka, Singapour, l'Australie, Mexico sur les pas de Frida Kahlo... Il évoque dans chaque chapitre les particularités de la population locale de la région en question et les aspects géographiques, historiques, culinaires et autres qui font son originalité. Le livre s'apparente dans certains passages à l'écriture documentaire descriptive, par l'exactitude des informations et des chiffres relatés, témoignant d'un travail de recherche minutieux.

Ce qui distingue le style de Moez Ben Salem, c'est sa force narrative. Il nous raconte les détails de ses journées passées hors frontières, et notamment en partageant ses aventures palpitantes. Ce n'est pas seulement un compte rendu factuel, mais une sorte de carnet de voyage qui mêle observation, émotion et créativité. C'est ce qui fait que son livre se démarque des innombrables données fragmentées sur les voyages qui sont disponibles en ligne.

Des cartes et des photographies de monuments, de plats, d'animaux et d'autres illustrations jalonnent ses récits. Elles lui confèrent une dimension artistique, donnant vie aux lieux visités et aux rencontres vécues. Comment fait-il pour planifier ses séjours ? Moez Ben Salem a effectué un seul voyage organisé parmi plus de 80 pays visités. Il s'informe en profondeur, se documente, demande des conseils et compile les données nécessaires avant de partir. Il a été accompagné par sa fille dans plusieurs aventures.

Et, souvent, en concevant un itinéraire, il a déjà en tête celui d'après. «Dès que je pose ma valise, je commence à préparer la prochaine. J'ai l'impression d'avoir attrapé un virus, le virus du voyage», confie Moez Ben Salem en riant devant l'audience. Quant au choix des «destinations insolites», il a indiqué qu'il privilégie les coins éloignés pour la beauté de la nature. Parmi les paysages qui l'ont le plus marqué, il a cité un parc animalier en Afrique du Sud plus grand en superficie que la Slovénie ainsi que l'Indonésie avec ses 17 mille îles et 150 volcans actifs.

S'il est captivé par les merveilles naturelles du monde, il est aussi fortement attiré par «les endroits qui grouillent de gens». «Je voyage pour aller voir l'autre, c'est ce qui fait notre richesse essentielle», a-t-il souligné. En réponse à la question en quoi ces destinations l'ont-ils changé, Moez Ben Salem a indiqué qu'il a surtout appris à vaincre les préjugés, concernant des régions du monde tout comme l'Homme. Revenant sur les moments où il a eu le plus peur, il nous a décrit comment il lui est arrivé de marcher un kilomètre et demi à reculons pour échapper aux pumas qui attaquent les humains quand ils les voient de dos.

Il a également évoqué le manque d'oxygène en haute altitude, les routes montagneuses sinueuses où l'on trouve difficilement des repères.. Si les anecdotes et les odyssées racontées par Moez Ben Salem lors de la présentation de son livre donnent un aperçu du contenu et de l'état d'esprit de l'auteur, elles suscitent surtout le désir de rêver à cet ailleurs.

«Autour du monde III» se lit surtout comme une invitation au voyage pour se laisser «contaminer» par cette envie d'explorer l'univers avec curiosité et sensibilité. Une passion qui demeure insatiable. La preuve, Moez Ben Salem envisage déjà un quatrième tome avec encore 25 nouvelles destinations insolites.