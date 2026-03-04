Tunisie: Doha - Suspension temporaire des services consulaires à l'ambassade du pays

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

L'ambassade de la République tunisienne à Doha annonce la suspension temporaire de ses services consulaires ordinaires, à l'instar des autres missions diplomatiques étrangères accréditées au Qatar.

Cette mesure prend effet à partir du mercredi 4 mars 2026 et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, conformément aux nouvelles directives des autorités qataries compétentes.

Contexte et mesures de sécurité

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon le communiqué de l'ambassade, cette décision intervient suite aux récents développements sécuritaires dans la région. Afin de garantir la sécurité de tous, et suivant les instructions des autorités locales préconisant la vigilance, le confinement à domicile (sauf nécessité absolue) et l'adoption du télétravail, l'activité consulaire classique est mise à l'arrêt.

Urgences et contacts

L'ambassade précise que ses services restent opérationnels pour traiter les cas urgents et critiques. Les citoyens peuvent contacter la mission diplomatique via les canaux suivants :

Téléphones fixes (jours ouvrables, de 9h00 à 14h00) :

  • 00974 44512630 / 00974 40162225

WhatsApp (messages écrits ou vocaux uniquement) :

  • 00974 33200525
  • Courrier électronique :
  • at.doha@diplomatie.gov.tn

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.