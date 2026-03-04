Tunisie: Doha - Suspension temporaire des services consulaires à l'ambassade du pays

L'ambassade de la République tunisienne à Doha annonce la suspension temporaire de ses services consulaires ordinaires, à l'instar des autres missions diplomatiques étrangères accréditées au Qatar.

Cette mesure prend effet à partir du mercredi 4 mars 2026 et restera en vigueur jusqu'à nouvel ordre, conformément aux nouvelles directives des autorités qataries compétentes.

Contexte et mesures de sécurité

Selon le communiqué de l'ambassade, cette décision intervient suite aux récents développements sécuritaires dans la région. Afin de garantir la sécurité de tous, et suivant les instructions des autorités locales préconisant la vigilance, le confinement à domicile (sauf nécessité absolue) et l'adoption du télétravail, l'activité consulaire classique est mise à l'arrêt.

Urgences et contacts

L'ambassade précise que ses services restent opérationnels pour traiter les cas urgents et critiques. Les citoyens peuvent contacter la mission diplomatique via les canaux suivants :

Téléphones fixes (jours ouvrables, de 9h00 à 14h00) :

00974 44512630 / 00974 40162225

WhatsApp (messages écrits ou vocaux uniquement) :