Tunisie: Moez Soussi plaide pour l'unification des caisses sociales

L'économiste et universitaire Moez Soussi appelle à une refonte en profondeur du système de protection sociale en Tunisie.

Dans une déclaration accordée le 3 mars 2026, il insiste sur l'urgence de réformes structurelles afin de garantir la pérennité des caisses sociales, tout en dénonçant l'inefficacité des solutions provisoires adoptées jusqu'à présent.

Au cœur de ses propositions figure l'unification de la Caisse Nationale de Retraite et de Prévoyance Sociale et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Selon lui, le maintien de deux régimes distincts, caractérisés par des prestations inégales, crée une rupture d'équité entre les assurés. Il estime que l'écart entre un régime jugé plus généreux et un autre moins avantageux fragilise la cohésion sociale et appelle à l'instauration d'un système unique plus juste.

Moez Soussi critique également les mesures introduites dans les lois de finances, qu'il qualifie de réponses partielles. D'après lui, ces dispositifs ont contribué à complexifier davantage la gestion administrative et financière des caisses sans traiter les déséquilibres structurels.

Pour assurer la viabilité du système, l'économiste met en avant la nécessité d'identifier des sources financières stables, de renforcer la justice fiscale et sociale et de mobiliser l'ensemble des acteurs autour d'un projet de réforme durable. Il souligne qu'une approche globale, fondée sur la transparence, est indispensable pour restaurer la confiance des citoyens et garantir l'avenir de la protection sociale en Tunisie.