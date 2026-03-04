Tunisie: Café de contrebande - Demandé, car disponible et moins cher

3 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par Dorra Ben Salem

Si l'Etat importe, annuellement, quelque 30 mille tonnes de café, il les vend à raison de 2.600 tonnes par mois. Là aussi, il y a une répartition -- et une disparité voulue -- entre l'industriel et le public.

Les professionnels accaparent les deux mille tonnes par mois alors que le consommateur n'en décroche que les 600 tonnes restantes. Ceci justifie, également, le manque de café qui se laisse sentir de temps à autre et qui a même ouvert la voie à la vente du café de contrebande. Acheter au moins cher compte aussi bien pour les industriels que pour le consommateur, d'où le point fort du café de contrebande.

«En 2024, l'Algérie avait fixé le prix du café vert à 16dt. Celui torréfié se vend à seulement 25dt, soit nettement moins cher que le prix fixé dans notre pays. Or, si le café est subventionné en Algérie, il ne l'ai point en Tunisie. Le café de contrebande séduit les consommateurs et les industriels. Et à défaut de contrôle économique aux assauts, il s'avère difficile de faire face au fléau», souligne-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le café de contrebande menace sensiblement le café importé légalement. Le responsable confie que les ventes mensuelles qui étaient de 2600 tonnes par moins ont baissé pour se situer, actuellement, à seulement 1.000 tonnes par mois. Renforcer le contrôle économique et lutter contre les produits de contrebande sont une urgence.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.