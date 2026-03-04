Tunisie: Omra - Les vols sont maintenus

La Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) annonce que les pèlerinages vers les Lieux Saints se poursuivent normalement malgré les tensions régionales au Moyen-Orient.

En coordination étroite avec les autorités concernées, la fédération assure un suivi rigoureux de la situation pour garantir la sécurité de tous les ressortissants tunisiens. Les liaisons aériennes directes entre la Tunisie et l'Arabie Saoudite ne subissent aucune perturbation et restent opérées de manière régulière. La FTAV précise qu'aucune annulation de vol n'a été enregistrée à ce jour, confirmant la stabilité du calendrier des départs pour le reste de la saison.

Prise en charge des voyageurs en transit

Une attention particulière est portée aux pèlerins ayant opté pour des vols indirects transitant par des pays dont l'espace aérien est temporairement fermé. Les agences de voyages, en partenariat avec les autorités saoudiennes, s'emploient à offrir les meilleures conditions d'hébergement à ces voyageurs en attendant la réouverture des couloirs aériens pour organiser leur retour rapide en Tunisie.

Afin de protéger les droits des clients, la FTAV et les compagnies aériennes ont adopté une politique de flexibilité maximale. Toutes les agences membres sont mobilisées pour reprogrammer les départs impactés par d'éventuels ajustements logistiques, assurant ainsi une gestion fluide et sereine de la fin de saison de la Omra.