Congo-Brazzaville: Campagne électorale - Le Pool entre demandes et adhésion au candidat Denis Sassou N'Guesso

A Kinkala, chef-lieu du département du Pool, cinquième étape de sa campagne lancée le 28 février à Pointe Noire, le candidat Denis Sassou N'Guesso a été accueilli en grande pompe, le 3 mars, par une foule en liesse venue l'écouter.

Le grand meeting ponctué par une prise de parole des représentants des jeunes, des femmes et des sages leur a permis d'exprimer le soutien des filles et fils du Pool au président sortant. Tout au long des interventions sans langue de bois, ils ont égrené leur chapelet de demandes et attentes après son élection qu'ils lui ont assurée dès le premier tour, le 15 mars.

Au nombre des demandes et revendications formulées figurent, entre autres, les routes à bitumer à l'intérieur des districts, la création des emplois et des petites industries de transformation, la finalisation du tronçon Ngambari-Mindouli, mais également la construction d'un lycée moderne à Kinkala, à l'instar des ceux en construction à Brazzaville.

Sachant que toutes ces réalisations ne peuvent être rendues possibles que s'il y a la paix, les filles et fils du Pool ont ainsi invité le président candidat à continuer de garantir la quiétude dans ce département et dans tout le pays afin de favoriser le développement économique.

Entre son traditionnel « Nien-nien », comme pour se faire entendre par la foule, Denis Sassou N'Guesso a entamé son discours par une assurance d'une paix garantie dans le département du Pool.

Il a félicité le peuple travailleur de ce département qui, comme les autres, approvisionne Brazzaville en produits agricoles, d'où la promesse faite de relancer ce secteur par un programme de mécanisation pour accroître la productivité et accélérer le processus de transformation des produits de la terre.

« Je promets que le nouveau gouvernement qui sera constitué après mon élection va oeuvrer en faveur des initiatives des femmes et de la jeunesse afin que celles-ci n'aillents plus dans d'autres aventures que celle du développement du Pool, en particulier, et du Congo, en général », a-t-il déclaré.

En réponse aux demandes formulées, il a promis l'électrification, sous peu, des localités de Louingui, Loulou et Boko ainsi que des villages situés le long de la route Kinkala-Brazzaville.

En même temps, Denis Sassou N'Guesso a annoncé la construction, pour son prochain quinquennat, des barrages dans certaines localités qui constituent le coude du fleuve Congo et, dans les prochains mois, d'un lycée moderne.

L'aiguille comme symbole pour recoudre les pans déchirés

Tout en lui accordant sa pleine confiance pour continuer à présider aux destinées du pays, les sages du Pool lui ont remis une aiguille pour l'inviter à recoudre le tissu Congo du Sud au Nord, de l'Est à l'Ouest.

« Recevez cette aiguille que vous devez vous munir partout où vous passerez durant cette campagne électorale pour recoudre les pans des tissus déchirés. Soyez donc l'artisan de l'unité et le garant de l'Union des filles et fils du Congo », a indiqué le vieux Nkangou, président des sages du Pool.