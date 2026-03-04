Togo: LuxDev mise sur le capital humain togolais

L'Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement (LuxDev) apporte son appui technique et financier à deux projets pour la formation professionnelle : le développement de l'École polytechnique de Lomé (EPL) et la création d'un Centre d'excellence en qualité et sécurité des soins (CEQSS).

Le premier projet vise à renforcer la formation en ingénierie, un secteur clé pour le développement économique du pays. Le second ambitionne de transformer la formation des professionnels de santé en mettant l'accent sur la qualité et la sécurité des soins, à travers un centre académique et de recherche appliquée.

« Ces deux projets s'inscrivent pleinement dans le programme de renforcement du capital humain porté par le gouvernement », a souligné le ministre délégué en charge de l'Enseignement supérieur, Gado Tchangbeni.

Ingénieurs mieux formés, soignants plus compétents : le Luxembourg parie sur l'avenir du Togo.

LuxDev est l'agence publique du Grand-Duché de Luxembourg spécialisée dans la mise en oeuvre de projets de coopération au développement. Elle est placée sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg et constitue le bras opérationnel de la politique luxembourgeoise d'aide au développement.

Malgré la taille modeste du Luxembourg, moins de 700 000 habitants, le pays figure parmi les rares nations au monde à consacrer plus de 1% de son revenu national brut à l'aide publique au développement, dépassant largement l'objectif de 0,7% fixé par les Nations Unies. LuxDev est l'instrument privilégié de cette générosité.