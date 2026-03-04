Tunisie: Agence de Protection de l'Environnement - A partir d'aujourd'hui, entrée en exploitation du système d'information

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Dès ce mercredi 4 mars 2026, l'Agence Nationale de Protection de l'Environnement (ANPE) entame une transformation numérique stratégique avec le lancement opérationnel de son nouveau système d'information. Comme l'a précisé Riadh Hannachi, chef du service informatique, sur les ondes de la Radio Nationale, cette plateforme permet désormais aux opérateurs économiques et aux citoyens de suivre l'avancement de leurs dossiers à distance, marquant ainsi la fin de l'opacité administrative.

Dans sa phase initiale, cette solution numérique se concentre sur des axes prioritaires tels que l'évaluation des études d'impact sur l'environnement, les procédures de dépollution et la validation des cahiers des charges environnementaux. Cette modernisation ne se limite pas à une simple mise à jour technique ; elle vise avant tout à instaurer une transparence totale, à optimiser les délais de traitement et à dynamiser le climat des investissements en Tunisie.

L'ANPE prévoit déjà une extension prochaine de ce système pour inclure la gestion des incitations fiscales, les procédures de conciliation ainsi que les demandes d'avis techniques, consolidant ainsi son rôle d'institution moderne au service du développement durable.

