Tunisie: Le projet du 'médecin visiteur' au coeur d'une réunion tunisiano-omanaise

L'Agence tunisienne de coopération technique a organisé, mardi 3 mars 2026, une réunion en visioconférence avec des représentants du ministère tunisien de la Santé, du ministère de la Santé omanais et du bureau de la coopération technique à l'ambassade de Tunisie en Oman.

Selon un communiqué publié sur la page officielle de l'agence sur Facebook, cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes de coopération technique prévus par les commissions mixtes entre les deux pays. Elle vise notamment le recrutement de compétences et l'échange d'expertises entre la Tunisie et le Sultanat d'Oman.

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération technique dans le secteur de la santé, le partage de bonnes pratiques et le suivi du projet du "médecin visiteur". Les participants ont en outre examiné les modalités d'un futur accord entre les ministères de la Santé tunisien et omanais, destiné à faciliter la mission de médecins spécialistes tunisiens pour des interventions de courte durée dans le cadre de ce projet.

Rappelons que le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, avait effectué en octobre 2025 une visite officielle au Sultanat d'Oman, à l'invitation de son homologue omanais Hilal ben Ali Al-Sabti, pour consolider la coopération bilatérale dans le domaine de la santé.