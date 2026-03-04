Tunisie: Affaire Chokri Belaïd - 23 ans de prison pour Béchir Akremi et 13 ans pour Habib Ellouze

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le Tribunal de première instance de Tunis a rendu son verdict tard dans la nuit d'hier. Elle a condamné l'ancien procureur de la République révoqué, Béchir Akremi, à une peine de 23 ans de prison.

Cette condamnation concerne deux affaires liées au dossier du martyr Chokri Belaïd, portant notamment sur la dissimulation de documents officiels.

Par ailleurs, la même chambre a condamné Habib Ellouze, dirigeant au sein du mouvement Ennahdha, à une peine de 13 ans de prison.