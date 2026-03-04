Tunisie: Plus de 2,3 milliards de dinars mobilisés pour les projets de bâtiments civils

Le suivi de l'avancement des projets de bâtiments civils en phase d'études et de réalisation a été au centre d'une séance de travail tenue mardi sous la présidence du ministre de l'Équipement et de l'Habitat, Slah Zouari.

Selon un communiqué du ministère, la réunion a permis de passer en revue l'état d'exécution des projets dont le département assure la maîtrise d'ouvrage déléguée, notamment les hôpitaux, les établissements de santé et les infrastructures relevant de l'enseignement supérieur.

Plusieurs projets classés stratégiques par la Commission des grands projets et actuellement en cours d'exécution ont également été examinés, dans l'objectif d'évaluer leur progression et d'identifier les contraintes éventuelles.

Le ministre a insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les différents intervenants et d'assurer un suivi quotidien sur le terrain afin d'accélérer le rythme des travaux, tout en garantissant leur achèvement dans les délais contractuels et conformément aux standards de qualité requis.

Au cours de la séance, un point détaillé a été présenté sur l'ensemble des projets en portefeuille. Les projets en phase d'études sont au nombre de 28, pour un coût global estimé à 905 millions de dinars. Les projets en cours de réalisation s'élèvent à 26, représentant un investissement total de 1 243 millions de dinars. Par ailleurs, 26 nouveaux projets sont programmés pour démarrer au cours de l'année, pour une enveloppe globale de 235 millions de dinars.

Les participants ont également examiné les principales difficultés entravant l'avancement de certains chantiers, notamment celles liées aux marchés publics et aux procédures administratives. Des solutions ont été discutées afin de lever ces obstacles et d'éviter tout retard supplémentaire.

Slah Zouari a recommandé de prendre toutes les mesures administratives et juridiques nécessaires pour prévenir tout blocage dans la réalisation des projets publics, en particulier les établissements hospitaliers, et de veiller strictement au respect des engagements contractuels.

Ont pris part à cette réunion le chef de cabinet, la responsable chargée de la gestion de la Direction générale des bâtiments civils, ainsi que plusieurs hauts cadres du ministère.