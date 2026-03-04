Tunisie: Tunisair - Restructuration, vols renforcés et promotions pour les Tunisiens de l'étranger

Réunie, mardi, la commission des services et du développement social relevant du conseil national des régions et des districts (CNRD), a auditionné les représentants du ministère des Transports et de la compagnie Tunisair sur les mesures visant à restructurer la compagnie aérienne et les préparatifs en prévision du retour des Tunisiens de l'étranger.

Selon un communiqué, les représentants de la compagnie Tunisair ont eu l'occasion de faire un exposé sur les mesures à mettre en oeuvre en prévision du retour des Tunisiens à l'étranger, annonçant le renforcement du programme de vols de la compagnie à destination du marché français du fait de la forte demande qui leur est adressée.

Ils ont également passé en revue les avantages tarifaires proposés durant la période comprise entre 26 janvier et 22 février 2026, ajoutant que ces offres promotionnelles ont été prolongées jusqu'au 15 mars en raison d'une forte affluence.

Les représentants de la compagnie ont en outre annoncé qu'une nouvelle campagne promotionnelle couvrira la période du 17 juin au 6 septembre 2026 au titre de laquelle des réductions exceptionnelles cumulables avec des tarifs standards seront accordées aux familles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les voyageurs auront aussi la possibilité d'annuler leur réservation avant leur voyage. Pour les étudiants, la compagnie entend leur proposer des tarifs préférentiels, ont ont annoncé les représentants de la compagnie.

Au terme de cet exposé, les députés ont passé en revue une série de questions se rapportant aux retards récurrents et aux annulations sans préavis des vols programmés.

Ils ont en outre critiqué le coût excessif des billets et des frais bagages.

Autant de facteurs qui forcent les passagers et les membres de la communauté tunisienne à l'étranger à opter pour d'autres compagnies aériennes concurrentes.

Face à ces insuffisances, les membres de la commission ont mis l'accent sur la nécessité d'accorder une attention particulière à la sécurité des bagages, recommandant de promouvoir la qualité des services rendus afin de fidéliser davantage les passagers.

En réponse aux interventions des députés, les représentants de Tunisair ont assuré que la compagnie n'a de cesse de déployer des efforts afin d'améliorer les services fournis à sa clientèle, annonçant à ce propos la mise en place d'une série de procédures visant à garantir la sécurité des bagages des passagers.

Ils ont également indiqué qu'une importante opération de maintenance a été menée en 2025 dans le but de renforcer la fiabilité technique des appareils de la compagnie, ajoutant que sur une flotte de 19 avions, 12 sont actuellement en exploitation alors que les autres sont en cours de maintenance ou de réparation en Tunisie et à l'étranger.