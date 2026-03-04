Tunisie: Le Royaume-Uni suspend les visas pour quatre pays, dont un pays arabe

4 Mars 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Le Royaume-Uni a annoncé la suspension de la délivrance de certains visas pour les ressortissants de quatre pays à savoir l'Afghanistan, le Cameroun, le Myanmar et le Soudan, invoquant une forte hausse des demandes d'asile déposées par des voies légales.

Dans un communiqué, le Home Office a indiqué qu'une "suspension d'urgence" avait été instaurée, pour la première fois, à l'encontre des citoyens de ces pays. La mesure concerne notamment les visas d'études pour les ressortissants des quatre États visés.

Les autorités britanniques ont en outre annoncé la suspension de la délivrance de visas de travail pour les citoyens afghans.

Selon le gouvernement britannique, cette décision s'inscrit dans le cadre d'un durcissement plus large de la politique migratoire, motivé par l'augmentation significative du nombre de demandes d'asile introduites par des migrants entrés légalement sur le territoire.

Aucune indication n'a été donnée quant à la durée de cette suspension ni sur une éventuelle extension de la mesure à d'autres nationalités.

