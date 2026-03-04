Tunisie: Ambassade du pays à Alger - Coup d'envoi des inscriptions pour le Hajj 2026

L'ambassade de la République Tunisienne à Alger a annoncé que les membres de la communauté tunisienne résidant en Algérie, souhaitant accomplir le pèlerinage pour la saison 1447 H / 2026 G, peuvent désormais commencer à soumettre leurs demandes auprès des services de la mission diplomatique tunisienne.

L'ambassade a précisé, dans un communiqué publié mardi soir, que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la coordination avec l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite en Algérie. Cette dernière a en effet autorisé les résidents étrangers à déposer leurs demandes de Hajj via les ambassades de leurs pays respectifs accréditées en Algérie. La date limite pour l'acceptation des dossiers de candidature a été fixée au 15 mars 2026.

Composition du dossier

L'ambassade invite les citoyens tunisiens concernés à déposer leurs dossiers auprès du bureau de l'attaché social de la mission. Les dossiers doivent comprendre les pièces suivantes :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le formulaire de demande de visa Hajj (à remplir et à retirer directement au siège de l'ambassade).

Deux photos d'identité récentes sur fond blanc.

Une copie du passeport, dont la validité doit être d'au moins six mois.

Une copie de la carte de résidence en Algérie en cours de validité.

Le communiqué souligne également l'obligation de présenter les documents originaux (passeport et carte de résidence) ultérieurement auprès des services de l'ambassade d'Arabie Saoudite.