Burkina Faso: Médecine du travail - La SOBUMET annonce son 2e congrès au Premier ministre

4 Mars 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, ce 03 mars 2026, une audience à une délégation de la Société burkinabè de médecine du travail (SOBUMET), conduite par Dr Marthe Sandrine Lompo, présidente de la SOBUMET et du comité d'organisation du 2e congrès de la structure prévu, du 11 au 13 mai 2026. Les échanges avec le chef du gouvernement ont porté sur les préparatifs dudit congrès qui réunira à Ouagadougou des compétences du domaine.

Le 2e congrès de la Société burkinabè de médecine du travail (SOBUMET) se tiendra, du 11 au 13 mai 2026, sur le thème : « Le rôle stratégique de la santé et sécurité au travail dans les initiatives de développement durable en Afrique ».

il offrira un cadre stratégique de réflexion et de propositions concrètes pour faire de la santé et sécurité au travail un axe majeur des politiques publiques au Burkina Faso et en Afrique. Selon la présidente du comité d'organisation, Dr Marthe Sandrine Lompo, ce rendez-vous scientifique vise à mobiliser les experts nationaux et internationaux autour des enjeux de la santé et de la sécurité au travail, dans un contexte où le Burkina Faso s'engage résolument dans une dynamique de développement durable fondée sur la valorisation des ressources humaines et la modernisation des secteurs productifs.

Elle a souligné que la santé et la sécurité au travail constituent un levier essentiel pour accompagner les grands chantiers de développement, réduire les risques professionnels et renforcer la productivité nationale. La délégation a également saisi l'occasion pour présenter les actions menées par la SOBUMET en matière de formation, de prévention et de promotion de la culture de la sécurité en milieu professionnel.

Le chef du gouvernement a salué l'initiative de l'organisation de ce congrès et encouragé les acteurs de la santé au travail à renforcer leurs interventions, notamment en direction des secteurs à forte vulnérabilité, dont le secteur informel, qui représente une part importante de l'économie nationale. Il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir les initiatives contribuant à la protection du capital humain, pilier fondamental d'un développement durable et inclusif.

