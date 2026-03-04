Burkina Faso: Commémoration du 8-Mars - Un périmètre maraicher de 8 ha offert aux femmes de Komtoèga

Le secrétaire général de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré, a remis les clés du périmètre maraicher aménagé de Komtoèga aux femmes de ladite commune, dans la province du Boulgou, région du Nakambé, le mardi 3 mars 2026.

Finis les temps où les femmes du site maraicher de Komtoèga se levaient à minuit pour se disputer l'eau de puits de fortune afin d'arroser leur jardin. Désormais, elles ont un site de 8 hectares entièrement clôturé par des grilles, équipé de quatre châteaux d'eau et 32 bassins, alimenté par des plaques solaires. L'infrastructure a été remise aux femmes de Komtoèga, le mardi 3 mars 2026 par le Secrétaire général (SG) de la Présidence du Faso, Dr Zakaria Soré. Celui-ci a expliqué que la réalisation de ce périmètre de maraicheculture s'inscrit dans la vision de souveraineté alimentaire du chef de l'Etat.

« Quand on parle de souveraineté alimentaire, il faut exploiter toutes les potentialités du pays dont ce bas-fond de Komtoèga, déjà exploité mais qui manquait de ressources techniques pour fonctionner », a détaillé le secrétaire général.

Selon lui, le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, dans sa vision de diminuer la corvée des femmes, a décidé que ce site aménagé soit un levier de développement pour leur permettre de travailler et profiter des retombées de leurs activités. Dr Soré a également indiqué que l'autre message fort à travers l'aménagement de ce périmètre est le changement de paradigmes en matière de célébration de la journée du 8-Mars, axée désormais sur une politique qui favorise l'accès de la femme à la terre et aux ressources de production.

Le SG de la Présidence du Faso a précisé que la prochaine phase va consister à l'aménagement total du site et l'accompagnement des femmes en intrants et matériels de production. Pour lui, le message à l'endroit de toutes les femmes du Burkina Faso, est que personne ne sera oublié dans la vision du développement du chef de l'Etat qui prône l'accompagnement de l'Etat afin que les femmes rurales puissent profiter des opportunités de leurs terroirs.

« Nous venions à minuit »

Emue par ce geste du président du Faso, la responsable de la coopérative des femmes de Komtoèga, Habibou Zeba, a raconté le calvaire qu'elle et ses camarades vivaient avant l'aménagement de ce site. « Avant, on cherchait des jeunes pour creuser de petits puits. Mais ceux-ci tarissaient avant même que les oignons que nous cultivons ne soient à maturité, nous obligeant à les enlever précocement pour les vendre à vil prix », a-t-elle expliqué. Puis elle a ajouté : « nous venions à minuit, parce que lorsque vous ne devancez pas les gens, vous ne pouviez pas gagner de l'eau ».

Aujourd'hui, Mme Zèba a affirmé que c'est un vieux souvenir. Heureuse, elle a remercié le président du Faso qui les a soutenues. Elle a promis que ses camarades ont pris l'engagement de travailler main dans la main pour rendre fier le président du Faso lorsqu'il sera de passage un jour à Komtoèga. « Ce site va beaucoup changer nos vies. Nous allons gagner de l'argent et aider la famille toute entière », a précisé Habibou Zèba.

Le responsable de l'entreprise ayant aménagé le site, Benjamin Bamogho, a dit avoir apporter sa partition personnelle à la réalisation de ce projet.

« D'un aménagement initial de 3 hectares, nous avons été sensibles quand nous sommes arrivés trouver ces femmes travailler à 1 heure du matin. Ce qui nous amené à aller au-delà de l'entreprise commerciale, en réalisant 8 hectares d'aménagement », a-t-il souligné. Mieux, il a confié avoir réalisé un site d'une capacité de 41 m3 d'eau contre 7 m3 initialement prévu et 32 bassins d'eau au lieu de 14 pour un coût global estimé à 100 millions de francs CFA.

Le gouverneur de la région du Nakambé, Yiyé Abraham Somdo, a appelé les femmes à œuvrer dans l'union. Il a engagé les premiers responsables de la commune de Komtoèga à veiller aux petites réparations qui surviendraient afin de permettre une exploitation rationnelle du site.