Burkina Faso: Réseau d'initiatives de journalistes - Jean Carem Kaboré reconduit coordonnateur

Le Réseau d'initiatives de journalistes (RIJ) a tenu son assemblée générale statutaire, samedi 28 février 2026, à Ouagadougou. A l'occasion, le comité de pilotage du réseau a été renouvelé.

Conformément à ses statuts et règlement intérieur, le Réseau d'initiatives de journalistes (RIJ) a renouvelé son Comité de pilotage (CDP) pour un mandat de deux ans, lors d'une assemblée générale statutaire, le samedi 28 février 2026, à Ouagadougou. Après proposition et vote en vue de constituer le nouveau bureau du comité de pilotage, M. Jean Carem Kaboré a été reconduit comme coordonnateur du CDP. Suivi de Marc Doh, le secrétaire général et la chargée des ressources financières, Claudine Ouédraogo.

L'objectif de cette instance statutaire selon les responsables du réseau, s'inscrit dans une dynamique de bonne gouvernance interne, d'accompagnement des autorités dans leur vision et de faire du journalisme une solution pour les défis actuels du Burkina.

A la tête du réseau, le coordonnateur du CDP du RIJ, Jean Carem Kaboré a exprimé sa gratitude aux membres pour la confiance placée en sa personne. Il a rappelé les défis majeurs du mandat écoulé, notamment le retrait de certains partenaires et les contraintes liées à l'insécurité.

Malgré ces difficultés, il a salué la résilience du réseau qui a su maintenir ses activités et poursuivre sa mission au service d'un journalisme responsable et engagé pour la paix. Au cours de ce nouveau mandat, le RIJ entend renforcer le journalisme sensible aux conflits, une approche déjà portée par un pôle de formateurs spécialisés. Selon son premier responsable, cette forme de journalisme vise à promouvoir la paix, encourager le dialogue et contribuer à ramener les acteurs vers des solutions durables face à la crise sécuritaire.

Adopter une communication constructive

Présent à cette assemblée générale, le représentant du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Salifou Ouarma, a salué la régularité de la tenue de ces instances statutaires, qu'il considère comme un indicateur fort de bonne gouvernance. Il a également apprécié le bilan présenté par le bureau sortant, tout en reconnaissant l'existence de difficultés et d'attentes non totalement satisfaites. Il a appelé à en tirer les leçons pour une meilleure projection.

M. Ouarma a réaffirmé la disponibilité des autorités à accompagner le RIJ et les organisations professionnelles des médias, à condition que leurs actions s'inscrivent dans une logique de journalisme de solutions. Il a insisté sur la nécessité pour les médias, d'adopter une communication constructive et responsable, en phase avec les enjeux actuels du pays.

En réponse aux questions et doléances de ses membres, le comité s'est engagé à aligner ses programmes sur les priorités nationales et à renforcer l'accompagnement institutionnel à travers des actions cohérentes et concertées. Le réseau prévoit notamment de poursuivre le renforcement des capacités des journalistes en journalisme sensible aux conflits, en mobile journalisme, ainsi qu'en éthique et déontologie.

Par ailleurs, les responsables du RIJ ont lancé un appel à la mobilisation des membres autour du bureau exécutif et à la confiance renouvelée des partenaires. Un engagement collectif jugé indispensable pour permettre au réseau de jouer pleinement son rôle d'accompagnement des autorités, de soutien aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie, et de contribuer au retour durable de la paix au Burkina.