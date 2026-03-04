Afrique: Couverture médiatique de la Coupe du monde 2026 - La FIFA accorde 45 accréditations au pays

L'Association Nationale de la Presse Sportive a fait face à la presse hier, mardi pour dévoiler les grands axes de son plan de couverture en vue de coordonner le déplacement des journalistes à la Coupe du Monde, prévu du 11 juin au 19 juillet 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le président de l'Association Nationale de la Presse sportive (ANPS) Abdoulaye Thiam annonce que la FIFA a octroyé 45 accréditations aux médias du Sénégal. Il a également rappelé les modalités d'accréditation et le budget que les envoyés spéciaux devront mobiliser pour la compétition. Cette prise en charge dans le New Jersey oscille entre 8 à 10 millions de FCfa.

La Fédération internationale de football (FIFA) a fixé le quota qui a été aoccordé au Sénégal pour les besoins de la Coupe du monde prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le président de l'Association nationale de la presse sportive (ANPS) et par ailleurs président de l'AIPS/Afrique, Abdoulaye Thiam a fait l'annonce lors de son point de presse ce mardi.

"La Coupe du Monde, elle est un peu différente de la CAN. Ce n'est pas seulement en termes de représentation, mais c'est plutôt pour les accréditations. Les accréditations de la Coupe du Monde, ce ne sont pas les journalistes qui vont aller directement sur les plateformes de la FIFA pour pouvoir s'accréditer, mais c'est plutôt la FIFA qui détermine des quotas sur les 211 associations qui la comprennent. La FIFA a accordé 35 accréditations pour la presse écrite et 10 pour les photographes.

Ce qui fait un total de 45 quotas. Nous travaillons en parfaite intelligence avec la Fédération Sénégalaise du Football. Les codes vont être envoyés par la FSF. ", a-t-il souligné avant d'ajouter : « Nous essayons de gérer aussi les autres non-ayants droits. Ce sont les journalistes qui sont dans l'audiovisuel, mais il peut aussi y avoir quelqu'un qui est free-lance et qui ne travaille pour aucun organe de presse. Il y a aussi les créateurs de contenu ».

L'organisation des journalistes sportifs a tenu à présenter les grands axes et les critères que les envoyés spéciaux devront remplir.

« Nous avons établi des critères. Il faut qu'au préalable, quand même, que le journaliste dispose de ce qu'on appelle un compte FIFA. La deuxième chose, il faut que le patron de l'organe de presse écrive à l'ANPS une lettre en bonne et due forme dans laquelle, il indique qu'il va prendre en charge son reporter du début jusqu'à la fin », précise t-il.

Le président Thiam a ainsi rappelé que tout organe de presse souhaitant envoyer un représentant devra d'abord formaliser une « lettre d'engagement officielle mentionnant le nom du journaliste désigné ». Ce document doit impérativement confirmer la « prise en charge intégrale de ses dépenses », incluant le billet d'avion international, l'hébergement, la restauration et les assurances.

Pour obtenir le code d'accréditation le médium doit déposer une caution de 1 500 000 FCFA, une somme qui sera toutefois « restituée à l'arrivée aux États-Unis. Il faut aussi déposer une caution d'un million cinq cent mille. Pour un séjour programmé du 9 juin au 20 juillet 2026 (soit environ 40 jours), dans le New Jersey, les prévisions budgétaires par journaliste sont estimées à 170 dollars par nuit, soit environ « 4 000 000 FCFA par personne » pour la durée du séjour. La restauration, est évaluée à 40 000 FCFA par jour, soit une enveloppe globale de « 1 600 000 FCFA ».

Quant au transport, il s'élève à près de 600 000 FCFA pour les déplacements vers les stades et centres d'entraînement. Au total, le budget de base pour couvrir la compétition est estimé entre 8 et 10 millions de FCFA par journaliste pour la phase de groupes.