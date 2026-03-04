Sénégal: Homosexualité dans la société - Abbé Formose Mendy préconise une éducation renforcée

Le temps de carême appelle les fidèles chrétiens à changer leurs coeurs et à croire à la bonne nouvelle, celle de la parole de Dieu. Durant, quarante jours, l'Eglise propose des textes liturgiques qui exhortent à la préparation spirituelle, à faire pénitence et à se convertir. Un acte qui vise à purifier le coeur et à renouveler la foi par le jeûne, la prière et l'aumône. Dans cette démarche de foi, abbé Formose Mendy, du diocèse de Ziguinchor, a livré un enseignement sur l'homosexualité, en se conférant dans le livre de la Genèse dans la bible. Face à cette dérive qui touche le Sénégal, il demande aux chrétiens de renforcer l'éducation de base.

L'enseignement du premier dimanche de Carême, a porté sur le récit de la chute dans la Genèse (Gn 2,7-3,7). Le récit biblique met en lumière la rupture originelle avec Dieu par la désobéissance et la convoitise. Il oppose cet ancien Adam, succombant à la tentation, au Christ, le "nouvel Adam" qui vainc le mal, ouvrant un chemin de conversion et de réconciliation. Dans son enseignement du jour, abbé Formose Mendy a bien voulu aborder un fait de société d'actualité, qu'est l'homosexualité. Il estime qu'en voulant se faire la mesure du bien et du mal, Adam a livré son âme et la création au démon détruisant ainsi l'harmonie cosmique, sociale et interne voulue par Dieu. Le prélat de déclarer : « cette disharmonie n'épargne aucune dimension de l'être humain. Il va sans dire que péché originel a introduit une ambivalence, une fracture au sein même de la sexualité humaine ».

Concernant le problème de l'homosexualité, il estime qu'il est une manifestation de la dégénérescence de l'harmonie sexuelle, symptôme de la blessure profonde laissée par le péché originel. « Aujourd'hui, la problématique de l'homosexualité est devenue un défi majeur pour les Etats, pour l'Etat du Sénégal, pour l'Eglise, pour les croyants ou non croyants, bref pour tout homme » a-t-il soutenu. Se questionnant, Abbé Formose avance : « L'hypertrophie des lois, serait-elle une solution miracle ? Autrement dit, la loi à elle seule, peut-elle réellement résoudre des réalités humaines aussi complexes que l'homosexualité ? »

Sa réponse est la suivante : « il faut reconnaître que le recourt à la loi n'est pas une simple option, mais une exigence pour lutter contre ce phénomène. Durcir la loi pour dissuader et préserver la société est une nécessité. C'est une illusion de croire que la loi, à elle seule, suffit pour transformer les comportements et les mentalités ». Toutefois, au-delà des textes juridiques, il souligne : « la véritable transformation passe inéluctablement par l'éducation.

Celle-ci forme les consciences, transmet des valeurs, éclaire le jugement moral et donne des repères solides pour discerner le bien et le mal à la lumière de la Parole divine. L'éducation est un moyen de réorienter l'homme vers l'harmonie voulue par Dieu. Il s'agit donc d'une éducation qui englobe la formation humaine et spirituelle ». Et d'attester : « elle joue un rôle préventif aidant à comprendre la complexité de la sexualité humaine et à l'intégrer dans une vision équilibrée de la personne conformément à la loi divine depuis les origines. Elle trouve sa force transformatrice dans le mystère de l'amour divin, seul capable de vaincre le mal et d'engendrer la vie ».