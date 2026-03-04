Afrique: Hydrocarbures - Le choc iranien secoue les marchés mondiaux

Les frappes américano-israéliennes déclenchées le 28 février 2026 contre l'Iran ont provoqué une onde de choc d'ampleur planétaire sur les marchés pétroliers et gaziers. En quelques jours à peine, les cours du brut se sont envolés, le détroit d'Ormuz s'est imposé comme l'épicentre des tensions et le spectre d'un regain inflationniste mondial ressurgit avec acuité.

Lundi 2 mars, l'économie mondiale s'est réveillée sous le signe d'un renchérissement brutal de l'énergie. En l'espace d'un week-end, le Brent, référence européenne du pétrole brut, a franchi le seuil symbolique des 80 dollars, contre 70 dollars avant l'ouverture des hostilités, soit une progression de plus de 13 % en moins de soixante-douze heures. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate (WTI), a suivi une trajectoire comparable, enregistrant une hausse de 8 %, à 72 dollars le baril.

Les marchés européens du gaz n'ont pas été épargnés, affichant une flambée de près de 20 %. Au coeur de cette tourmente figure le détroit d'Ormuz, étroit corridor maritime d'une cinquantaine de kilomètres situé entre l'Iran et la péninsule Arabique. Ce passage stratégique constitue le principal goulet d'étranglement du commerce mondial d'hydrocarbures : près d'un cinquième de la consommation mondiale de pétrole et environ un tiers des flux planétaires de gaz naturel liquéfié y transitent.

Dès les premières heures du conflit, Téhéran a annoncé l'instauration d'un blocus du détroit. L'attaque et l'incendie d'un pétrolier, confirmés par les autorités omanaises, ont immédiatement ravivé les tensions. Les grandes compagnies maritimes ont suspendu leurs traversées, invoquant des primes d'assurance devenues prohibitives et des risques sécuritaires jugés inacceptables. Les conséquences économiques d'une fermeture prolongée pourraient être considérables : certains économistes n'excluent pas le scénario d'une récession mondiale si la paralysie devait s'inscrire dans la durée.

Le conflit a, par ailleurs, dépassé le seul territoire iranien pour s'étendre à l'ensemble du Golfe. Le groupe QatarEnergy, acteur majeur de l'industrie gazière mondiale, a été contraint de suspendre temporairement sa production après que des drones iraniens ont visé deux de ses principaux sites de traitement. Des installations pétrolières situées à Oman et aux Émirats arabes unis ont également été endommagées, alimentant les craintes d'une désorganisation régionale des capacités d'exportation.

Cette extension des hostilités frappe de plein fouet les grandes économies asiatiques, au premier rang desquelles la Chine et l'Inde, dont la croissance repose largement sur les hydrocarbures importés du Golfe. La sécurisation de leurs approvisionnements apparaît désormais incertaine, faisant peser une menace directe sur leur dynamique industrielle et commerciale.

Des perspectives préoccupantes à court terme

Si les marchés ont, jusqu'à présent, absorbé le choc sans effondrement majeur, les analystes redoutent une escalade. Dans l'hypothèse la plus modérée, une hausse supplémentaire de dix dollars du baril se traduirait par un surcoût de 7 à 10 centimes par litre à la pompe, perceptible par les consommateurs en l'espace de quelques semaines. Un scénario intermédiaire table sur un baril à 100 dollars si les perturbations dans le détroit d'Ormuz devaient se prolonger.

Dans la configuration la plus sombre, celle d'un blocage total et durable du passage, les cours pourraient encore progresser de 20 à 40 dollars supplémentaires, sous l'effet de ce que les économistes qualifient de « prime géopolitique ». Réunis le 1er mars, les vingt-deux membres de l'OPEP+, coalition conduite par l'Arabie saoudite et la Russie, ont annoncé une augmentation de leurs quotas de production de plus de 200 000 barils par jour à compter d'avril.

Si le signal politique est clair, son impact réel demeure limité : cette hausse ne représente qu'environ 0,2 % de l'offre mondiale. De surcroît, plusieurs pays membres se situent eux-mêmes dans la zone de tension et dépendent du détroit d'Ormuz pour exporter leur propre production.

Le retour des tensions inflationnistes

Le précédent de 2022 reste dans toutes les mémoires : la flambée des cours consécutive au déclenchement de la guerre en Ukraine avait alimenté une spirale inflationniste durable, érodant le pouvoir d'achat des ménages et contraignant les banques centrales à relever brutalement leurs taux directeurs. Une dynamique comparable pourrait se reproduire. Transport aérien, logistique maritime, industrie manufacturière, tourisme : l'ensemble des secteurs énergivores se trouve exposé à un renchérissement généralisé des coûts. À ce stade, l'incertitude demeure extrême. Trois variables seront déterminantes : l'évolution du conflit militaire, la durée effective du blocage du détroit d'Ormuz et la capacité des producteurs alternatifs notamment les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Canada à compenser les ruptures d'approvisionnement. Dans l'intervalle, les marchés avancent à vue, et l'économie mondiale avec eux.