Sénégal: Basketball - Préparation du tournoi de qualificatif a la Coupe du Monde 2026 - Cheikh Sarr se lance avec 18 «Lionnes »

Quelques jours après son rappelle sur le banc de l'équipe du Sénégal, Cheikh Sarr a lancé sa préparation pour les éliminatoires de la Coupe du Monde féminines prévues du 11 au 17 mars prochain à San Juan au Porto Rico. Le sélectionneur a publié une liste des 18 joueuses en gardant l'ossature du dernier Afrobasket. Sur les 12 joueuses présentes lors de cette campagne continentale à Abidjan, seules Cierra Dillard, Madjiguène Sène, et Bigué Sarr manquent à l'appel dans cette présélection. Pour la prochaine échéance, 24 sélections nationales réparties sur quatre sites tenteront de décrocher leur ticket pour le Mondial qui se déroulera du 4 au 13 septembre à Berlin (Allemagne).

La Fédération Sénégalaise de Basket-Ball a publié la liste des 18 joueuses présélectionnées en vue du tournoi qualificatif à la Coupe du Monde 2026, prévue du 11 au 17 mars prochain à Porto Rico (États-Unis). Pour marquer son retour sur le banc de l'équipe féminine du Sénégal, le sélectionneur national Cheikh Sarr a ratissé large en publiant une liste de 18 joueuses. Le technicien a reconduit l'ossature de cette équipe conduit au mois d'août dernier lors de l'afrobasket 2025 avec en prime une quatrième place.

La meneuse Cierra Dillard, qui s'est retirée de la sélection et les pivots Khadidiatou Bigué Sarr et Madjiguène Sène manqueront à l'appel. En plus de ces expérimentées cadres, le coach des Lions a fait appel à de nombreuses joueuses évoluant aux Etats-unis et en Europe. Il fait ajouter à cette cuvée deux joueuses issues du championnat local et qui sont invitées au stage de préparation. Il s'agit notamment de Ramatoulaye Sy (Jeanne d'Arc) et Codou Diop (Guédiawaye basket). Le regroupement de l'équipe nationale est fixé au 3 mars 2026 au stadium Marius Ndiaye.

Pour les éliminatoires de la Coupe du monde (11 au 17 mars) 24 sélections nationales réparties sur quatre sites tenteront de décrocher leur billet. Les Lionnes évolueront dans le groupe B à San Juan (Porto Rico) en compagnie des nations majeures du basketball mondial notamment les États-Unis, et l'Espagne mais aussi l'Italie, la Nouvelle-Zélande et Porto Rico.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'objectif sera clair pour le Sénégal et il est de terminer dans les trois premières places afin de valider son ticket pour lle grand rendez-vous mondial prévu du 4 au 13 septembre à Berlin (Allemagne).

La liste des 18 joueuses présélectionnées

Victorine Thiaw (Tournefeuille Basket, France), Marie Diame (Roche Vendée Basket, France), Aminata Ndong (ASC Ville de Dakar, Sénégal), Léna Timera (Nice Cavigal Basket, France), Ndioma Kane (Zkk Cinkarna Celje, Slovénie), Aminata Tall (Presbyterian College, USA), Yacine Diop (APR Rwanda, Rwanda), Mathilde Aicha Diop (GDRAR, Portugal), Aminata Ly (Sporting Bkennaya, Liban), Sokhna Bintou Lo Sylla (Unicaja Mijas, Espagne), Fatou Pouye (CB Sevilla, Espagne), Sabou Gueye (Providence College, USA), Néné Awa Ndiaye (Rutgers University, USA), Fanta Gassama (CB Sevilla, Espagne), Khadija Faye (IDK Euskotren, Espagne), Sokhna Ndiaye (AS Montferrand Basket, France), Ndoumbé Mbodj (ASC Ville de Dakar, Sénégal) et Mame Khoudia Fall (ASC Ville de Dakar, Sénégal).