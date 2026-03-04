Madagascar: International Catering CUP - Le pays en route vers l'excellence culinaire

La finale nationale de l'International Catering Cup a désigné l'équipe qui représentera Madagascar en juin lors de la sélection africaine. Au Marais Restaurant, deux brigades ont démontré le potentiel de la gastronomie malgache.

Une finale décisive au Marais Restaurant. Antananarivo a vibré au rythme de la gastronomie ce lundi 2 mars, lors de la finale nationale de l'International Catering Cup (ICC) 2027. Organisée au Marais Restaurant, la compétition a opposé deux équipes malgaches dans une ambiance intense. Pendant plusieurs heures, créativité, précision et gestion du temps ont été scrutées par un jury d'experts.

À l'issue des épreuves, l'équipe 1 s'est imposée. Elle est composée de Herizo Jiair Rakotoniaina, chef cuisinier et capitaine, et d'Onja Feno Faniriana Ramanantsoa, cheffe de partie. Tous deux défendront désormais les couleurs de la Grande Île lors de la sélection africaine prévue du 12 au 14 juin à Madagascar.

Face à eux, l'équipe 2, formée par Henintsoa Rivo Andrianarison et Nantenaina Salohy Rasambo, a livré une prestation remarquée. Malgré leur défaite, leur niveau technique et leur créativité ont été salués. Les candidats ont dû réaliser un buffet complet, un duo de la mer, un plat de viande et un dessert autour de la pavlova, dans des conditions proches d'une réception réelle.

Un tremplin

Créé en 2008 par la Confédération nationale des charcutiers-traiteurs en France, l'International Catering Cup valorise le métier de traiteur à l'échelle mondiale. L'édition 2027 marquera sa 10e édition. Six équipes africaines seront en lice lors de la sélection continentale. Deux d'entre elles décrocheront leur billet pour la finale mondiale. À Madagascar, l'événement est placé sous l'égide de Herilalaina Ravelomanana, ambassadeur ICC pour l'Afrique et l'océan Indien. Il a choisi d'organiser la sélection africaine dans son pays. S'il ne peut pas coacher officiellement les candidats, il les forme en amont. « C'est un plaisir de transmettre », affirme-t-il.

Le jury national était composé de professionnels reconnus du secteur hôtelier et de la restauration, avec pour mission d'assurer une évaluation rigoureuse et équitable. Présent lors de la finale, le chef Jean-Marc Boucher s'est dit impressionné. Selon lui, les équipes ont préparé le concours en une dizaine de jours seulement. « Ce qu'ils ont sorti est exceptionnel », souligne-t-il. Installé à Madagascar depuis 26 ans, ancien propriétaire du restaurant La Boussole, il rappelle la richesse des produits locaux : foie gras, champignons, légumes et produits d'exception.

Pour les organisateurs, cette finale marque le début d'une ambition où l'on veut faire rayonner la gastronomie malgache sur la scène internationale. Désormais, tous les regards se tournent vers la sélection africaine. Madagascar espère y décrocher une place sur le podium et confirmer son potentiel culinaire.