Madagascar: Résilience - Un étudiant non-voyant décroche un master d'économie

Conor Yersin Laifara, non voyant, a obtenu son Master 2 en Economie avec mention Très Bien. Son mémoire portait sur « algotrading de cryptomonnaies via l'intelligence artificielle».

Connor Yersin Laifara est un étudiant brillant », souligne le Pr Fanomezantsoa Ramaromanana Andriamahefazafy, président du jury. Malgré son handicap visuel, l'étudiant a mené à bien un sujet technique, à l'intersection de la finance et des nouvelles technologies.

Devenu aveugle à l'adolescence, Connor Yersin Laifara n'a pas renoncé à poursuivre des études supérieures. « Si j'ai été admis dans cette faculté, c'est que mon handicap a été accepté. Mais les infrastructures universitaires ne sont pas toujours adaptées aux besoins des étudiants non-voyants », explique-t-il. Il évoque notamment le manque d'ordinateurs équipés de logiciels spécialisés, indispensables pour le suivi des disciplines scientifiques, en particulier les mathématiques. « Même pour lire un ouvrage, les moyens font souvent défaut», ajoute-t-il.

Le doyen de la faculté assure que des aménagements ont été mis en place. « Pour Connor, nous avons mobilisé des surveillants et prévu une salle isolée lors des examens. Les sujets sont également fournis en version électronique afin de faciliter leur adaptation », précise le Pr Ramaromanana Andriamahefazafy, soulignant la nécessité d'une capacité d'ajustement des établissements.

Levier

L'accès à l'enseignement supérieur demeure limité pour les personnes en situation de handicap à Madagascar. Selon une analyse publiée en janvier 2023 par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), les enfants et adolescents handicapés sont 1,85 fois plus exposés à la privation en matière d'éducation et de formation professionnelle que leurs pairs non handicapés. Pour Connor Yersin Laifara, l'amélioration des infrastructures et des outils pédagogiques constituerait un levier essentiel pour encourager d'autres étudiants en situation de handicap à poursuivre leurs études.