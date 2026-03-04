Sénégal: La céiste Combé Seck compte sur le soutien des autorités sportives pour une qualification aux JO de Los Angeles

Dakar — La céiste sénégalaise Combé Seck sollicite l'appui des autorités sportives sénégalaises pour une préparation adéquate qui lui permettrait de se qualifier pour la deuxième fois aux Jeux olympiques prévues en 2028 à Los Angeles, aux Etats-Unis.

"Je veux juste que mon pays me soutienne, je veux que des sponsors m'aident, je veux juste qu'on me tende la main et qu'on m'aide à m'entraîner correctement, dans de meilleures conditions", écrit-elle dans une correspondance dont l'APS a obtenu une copie.

Récente médaillée d'or au kayak monoplace dames (200 m) aux championnats d'Afrique de course en ligne de canoë-kayak en décembre dernier, à Luanda (Angola), Combé Seck entend alerter, à travers cette correspondance, sur ses conditions difficiles d'entraînement.

"Je paie mes charges seule. Je finance mes déplacements. Je cherche mon argent de poche. Je gère mes équipements selon les saisons. Je vends des maillots et d'autres articles pour pouvoir payer mes transports et continuer à avancer", indique un des porte-drapeaux du Sénégal lors des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Elle dit préparer le championnat du monde de canoë-kayak prévu en Pologne au mois de juillet, sans moyen et soutien institutionnel.

L'ancienne nageuse assure malgré tout continuer à se battre avec comme objectif le tournoi qualificatif pour les Jeux olympiques prévu en 2027 aux États-Unis, en perspective des JO de 2028.

Combé Seck est la deuxième céiste sénégalaise à se qualifier aux JO après Kathia Ba, qui a participé à l'édition de 2008 à Pékin. Elle a été quart-de-finaliste des JO de Paris en 2024.

La sociétaire du club de canoë kayak de la commune de Ouakam s'était préparée pendant plusieurs mois à l'ASL, club de canoë-kayak de Saint-Laurent-Blangy, en France, dans le Pas-de-Calais.

Plusieurs fois médaillée en Afrique, Combé Seck vit entre la France et le Sénégal.