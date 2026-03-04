Sénégal: L'Union européenne va injecter près de 4 milliards de FCFA pour la 3e phase du TER (Ministre)

Dakar — L'Union européenne va débourser 6 millions d'euros, soit près de 4 milliards de francs CFA, au financement requis pour la phase 3 du Train express régional (TER), auquel l'Agence française de développement (AFD) a déjà apporté plus de 2,6 milliards de francs CFA, a-t-on appris du ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé

"Aujourd'hui, nous avons la bonne nouvelle que l'Union européenne a décidé d'injecter 6 millions d'euros (en plus) de ce que l'AFD (Agence française de développement) a fait, 4 millions d'euros (plus de 2,6 milliards), donc une dizaine de millions d'euros déjà pour que mes services puissent engager cette troisième phase qui consiste à [étendre le TER] jusqu'à Thiès et Mbour", a-t-il déclaré.

Yankhoba Diémé s'exprimait lors de la visite du commissaire européen aux Partenariats internationaux et aux Affaires intérieures, mardi, au Centre des opérations ferroviaires (centre de contrôle opérationnel) du TER de Colobane, "une infrastructure stratégique de la mobilité urbaine et symbole majeur de coopération internationale", a-t-il dit.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que 1200 milliards de FCFA ont été déjà injectés dans ce projet, ce qui aurait pu faire, selon lui, Dakar-Tamba avec ce coût "exorbitant" financé par l'État du Sénégal.

"Quand on ne peut pas changer ce qui est fait, on doit pouvoir changer ce qui doit l'être. Et ce qui doit être changé, c'est aujourd'hui d'étendre le TER pour qu'il ait sa vocation régionale, qu'il aille jusqu'à Thiès et pourquoi pas jusqu'à Mbour. Ce qu'il faut faire, c'est d'optimiser les charges à travers des frais d'entretien", a-t-il indiqué.

Yankhoba Diémé a déclaré qu'il s'était rendu en France, la semaine dernière, où il a été reçu par son homologue français en charge du transport, avec qui il a échangé sur plusieurs sujets en lien avec le transport, notamment le BRT, le TER et le Sénégal, mais également les Chemins de fer.

"C'est que depuis l'annonce, par le président de la République, d'étendre le TER en phase 3, les intérêts se sont manifestés [...]. Et il faut faire cela par la coopération. Et quand on a des partenaires qui nous comprennent et qui acceptent la ligne que nous avons tracée, nous ne pouvons que saluer [cela]", a soutenu le ministre des transports.

Le commissaire aux Partenariats internationaux de l'Union européenne (UE), Jozef Síkela, a pour sa part donné les raisons pour lesquelles l'Union européenne a porté son choix sur le Sénégal.

Il a indiqué qu'à la suite de sa rencontre avec les autorités sénégalaises, notamment le président Bassirou Diomaye Faye, les deux parties ont décidé "d'avancer vers un autre niveau de coopération renforcée", soulignant que la partie européenne et le Sénégal souhaitent créer de nouveaux emplois.

Pour ce faire, il s'agira "d'investir dans une croissance durable, et c'est notamment ce que nous allons faire avec le Global Gateway qui vise justement à créer de la croissance et de l'investissement", souligne Jozef Síkela.