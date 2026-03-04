Sénégal: Tivaouane - Des individus armés violentent des commerçants et emportent 15 millions de FCFA à Keur Ndiobo

Keur Ndiobo (Tivaouane) — Des individus armés sont entrés par effraction, mardi à l'aube, dans le domicile familial de deux commerçants résidant à Keur Ndiobo, dans la commune de Tivaouane (ouest), emportant 15 millions de FCFA, après avoir violenté des occupants, a appris l'APS de sources concordantes.

Selon les informations recueillies, une dizaine d'individus munis d'armes à feu ont fait irruption, mardi, vers 5 heures du matin, dans le domicile familial des deux commerçants en question.

Les assaillants auraient menacé et violenté les occupants de la maison, avant de s'emparer d'une somme estimée à 15 millions de francs CFA.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule de type 4x4 appartenant à l'une des victimes de ce cambriolage. Ce dernier, blessé à la tête lors de l'attaque, s'est rendu à l'hôpital pour y recevoir des soins, selon ses déclarations.

Alertés vers 5h30, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage.

Une enquête a été ouverte, afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette attaque.

Face à la montée de l'insécurité, des voix s'élèvent pour réclamer un renforcement des patrouilles dans la commune.

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait d'ailleurs plaidé pour l'érection d'un second commissariat de police dans la cité religieuse.