Sénégal: Tivaouane - Des individus armés violentent des commerçants et emportent 15 millions de FCFA à Keur Ndiobo

4 Mars 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Keur Ndiobo (Tivaouane) — Des individus armés sont entrés par effraction, mardi à l'aube, dans le domicile familial de deux commerçants résidant à Keur Ndiobo, dans la commune de Tivaouane (ouest), emportant 15 millions de FCFA, après avoir violenté des occupants, a appris l'APS de sources concordantes.

Selon les informations recueillies, une dizaine d'individus munis d'armes à feu ont fait irruption, mardi, vers 5 heures du matin, dans le domicile familial des deux commerçants en question.

Les assaillants auraient menacé et violenté les occupants de la maison, avant de s'emparer d'une somme estimée à 15 millions de francs CFA.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule de type 4x4 appartenant à l'une des victimes de ce cambriolage. Ce dernier, blessé à la tête lors de l'attaque, s'est rendu à l'hôpital pour y recevoir des soins, selon ses déclarations.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Alertés vers 5h30, les éléments du commissariat urbain de Tivaouane se sont rendus sur les lieux pour les constatations d'usage.

Une enquête a été ouverte, afin d'identifier et d'interpeller les auteurs de cette attaque.

Face à la montée de l'insécurité, des voix s'élèvent pour réclamer un renforcement des patrouilles dans la commune.

Le khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, avait d'ailleurs plaidé pour l'érection d'un second commissariat de police dans la cité religieuse.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.