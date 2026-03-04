Sénégal: Kaolack - Le centre d'accueil unique de prise en charge des victimes de violences basées sur le genre baptisé Bineta-Sarr-Ly

Kaolack — Le centre d'accueil unique de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre (VBG), "Keuru Sutura Gui", basé à Kaolack (centre), été baptisé, mardi, du nom de Bineta-Sarr-Ly, une ancienne responsable de l'Association pour la promotion de la femme sénégalaise (APROFES), décédée en 2019.

Cette décision a été matérialisée en marge de la Semaine nationale de la femme dans le pôle territoire centre, lancée par la ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"Ce centre d'accueil unique est une structure importante dans la prévention et la protection en matière de violences faites aux femmes. Et au-delà de l'infrastructure physique, il est une réponse structurelle et coordonnée pour la protection de nos soeurs et de nos filles", a expliqué Mme Dièye.

Elle a insisté, au-delà de la livraison des bâtiments, sur "la qualité réelle" de l'accompagnement dont doit bénéficier chaque femme en franchissant le seuil de ce centre.

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités a par ailleurs salué le partenariat liant le Royaume de Belgique au Sénégal à travers le programme de coopération 2024-2029, estimant qu'il constitue un "modèle de solidarité agissante".

"Ensemble, nous construirons les infrastructures comme les centres d'accueil uniques de Kaolack, Kaffrine et Fatick. Un dispositif très stratégique dans la prise en charge du phénomène de violence contre les femmes et les filles", a dit la ministre.

Maïmouna Dièye a cité, parmi les "grands chantiers" sur lesquels travaillent ses services, la loi d'orientation sur l'autonomisation économique des femmes pour lutter contre leur précarité économique, le document de politique nationale de la famille pour remettre les valeurs au centre de la vie familiale, tout comme l'actualisation de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genres.

"Le pôle territoire centre est au coeur de l'ensemble des projets du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités. Cette ambition se concrétise ici même à travers le Programme d'appui au développement économique et social (PADES), qui a pour objectif de promouvoir l'autonomisation socio-économique et des femmes et des groupes vulnérables, dans une perspective de développement humain durable", a-t-elle déclaré.

Pour ce programme, qui bénéficie de l'appui du gouvernement italien, à Kaolack, ce sont "plus de deux milliards de francs CFA" qui ont été directement investis pour bâtir 18 infrastructures sociales et financer les projets de 240 entreprises de femmes et de jeunes.

"Nous avons la conviction profonde qu'une femme économiquement autonome est celle qui peut préserver sa dignité et celle de ses enfants", a fait valoir Maïmouna Dièye.