Sénégal: Richard-Toll - Des fauteuils roulants électriques offerts à des personnes à mobilité réduite

Richard-Toll — La Fondation Marie-Louise Mimran (MLM) a offert cinq fauteuils roulants électriques d'une valeur deux millions deux cent mille francs CFA à des personnes à mobilité réduite du département de Dagana (nord).

"Les personnes à mobilité réduite sont souvent oubliées. Cette première dotation en fauteuils roulants électriques vise à corriger cette situation et à leur redonner davantage d'autonomie et de dignité", a déclaré Khassim Faye, représentant de l'administrateur général de la Fondation.

Il s'exprimait lors de la cérémonie officielle de remise de ce matériel, mardi, en présence du chef du service départemental de l'Action sociale, du médecin-chef du district sanitaire, du directeur de l'hôpital de Richard-Toll et de l'adjoint au préfet de Dagana, Landing Diatta.

Outre ces équipements, la Fondation a également remis une ambulance médicalisée entièrement réparée pour un coût estimé à plus de quatre millions de francs CFA, avec des pièces commandées à l'étranger, car n'étant pas disponibles sur le marché local.

M. Faye, par ailleurs responsable du département Qualité, hygiène, sécurité et environnement (QHSE) de la Compagnie sucrière sénégalaise (CSS), a souligné que cette initiative répond à une préoccupation exprimée de longue date par les collaborateurs et les communautés locales.

Il a précisé que cette action s'inscrit dans la continuité des interventions de la Fondation qui s'active dans les domaines de l'environnement, de la culture et de la santé.

"La dotation en fauteuils roulants électriques, désormais inscrite au budget annuel, est appelée à se poursuivre et à s'élargir. Il s'agit d'un programme qui vient de démarrer et qui va continuer dans les années à venir afin de toucher davantage de bénéficiaires", a assuré Khassim Faye.

Au-delà de l'appui matériel, dit-il, la structure entend renforcer son accompagnement social à l'échelle départementale, en collaboration avec les collectivités territoriales et les services de l'État.

Une manière, d'après M. Faye, de "mieux identifier les personnes vulnérables et répondre efficacement à leurs besoins".

L'adjoint au préfet de Dagana, Landing Diatta, a salué une initiative qu'il juge conforme à la politique sociale de l'État, plaidant pour une collaboration étroite entre fondations privées et structures publiques, en vue d'atteindre un plus grand nombre de personnes en situation de handicap et de précarité.