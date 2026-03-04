Sénégal: Sénégal - Les prix des matériaux de construction en léger recul en janvier 2026

Les prix des matériaux de construction ont enregistré une baisse de 0,2 % en janvier 2026 par rapport au mois précédent, traduisant un léger repli du coût des intrants du secteur du bâtiment.

Cette évolution, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), s'explique principalement par la diminution des prix des matériaux de base (-0,3 %) et de ceux destinés au revêtement des murs et des sols (-0,6 %). En glissement annuel, toutefois, les prix affichent une hausse modérée de 0,6 %, signe d'une tendance globalement stable sur un an.

Les matériaux de base connaissent un fléchissement mensuel de 0,3 %, imputable au recul des prix du ciment ordinaire (-0,9 %) et du fer à béton (-0,4 %). Cette baisse est néanmoins partiellement compensée par le renchérissement du sable (+0,8 %). Comparativement à janvier 2025, les prix de cette catégorie progressent de 1,0 %, traduisant une pression haussière modérée à moyen terme.

Du côté des matériaux de revêtement des murs et sols, les prix reculent de 0,6 % sur un mois, en raison principalement de la baisse des carreaux mur (-1,2 %) et, dans une moindre mesure, des carreaux sol (-0,2 %). En variation annuelle, cette catégorie enregistre également une contraction de 0,6 %.

Les matériaux pour l'étanchéité affichent un repli mensuel de 0,2 %, lié essentiellement à la baisse des prix des enduits (-1,0 %), tandis que ceux du feutre de bitume demeurent stables. Sur un an, les prix de ce segment diminuent de 1,7 %.

Quant aux matériaux de menuiserie, ils enregistrent une baisse de 0,1 % en rythme mensuel, sous l'effet du recul des prix des produits métalliques (-0,2 %) ainsi que de ceux en bois et en aluminium (-0,1 %). En revanche, en glissement annuel, les prix progressent de 1,1 %.

Les produits de peinture suivent la même tendance baissière, avec un recul mensuel de 0,1 %, imputable à la diminution des prix de la peinture à eau (-0,1 %). Comparés à janvier 2025, leurs prix augmentent toutefois de 0,3 %.

À l'inverse, les matériaux destinés aux travaux d'électricité connaissent une hausse notable de 1,0 % sur un mois, portée par l'augmentation des prix des câbles VGV (+2,7 %). En variation annuelle, les prix de cette catégorie progressent de 0,6 %.

Enfin, les matériaux de plomberie et sanitaire enregistrent un renchérissement mensuel de 0,2 %, dû à la hausse des prix des équipements sanitaires en inox (+0,9 %) et en porcelaine (+0,3 %). Cette progression est toutefois atténuée par la baisse des prix des tuyaux en plastique (-0,6 %). Sur un an, les prix de ce segment reculent sensiblement de 2,8 %.