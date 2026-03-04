Madagascar: Fédération sport auto/Élection - Un expérimenté et un jeune sur la ligne de départ

Deux candidats, Jeannot Rabekoto et Henintsoa Ranarison, seront en course pour le poste de président de la Fédération du sport automobile de Madagascar, élection prévue le 27 mars.

Deux candidats dans la course. Deux intéressés, dont un expérimenté et un jeune, ont déposé leurs dossiers de candidature au poste de président de la Fédération du sport automobile de Madagascar (FSAM). L'instance nationale a lancé l'appel à candidatures le 20 février et la date butoir de dépôt des dossiers a été fixée au 1er mars. Deux noms à ne plus présenter dans le domaine, Jeannot Rabekoto et Henintsoa Arivony Ranarison, seront en course pour la présidence pour les quatre prochaines années. L'assemblée générale élective aura lieu le 27 mars et treize clubs auront le droit de vote.

Jeannot Rabekoto, dit « Nonot », est le président sortant, élu le 27 mars 2025 à la tête du comité transitoire collégial de la fédération depuis le 3 avril 2025, après la demande de disponibilité de l'ancien président, Jimmy Rakotofiringa, lors de l'AG du 26 mars 2025. Ce candidat compte 43 années d'expérience dans le domaine. Il a commencé à participer à des courses vers 1983. Dans son palmarès, Nonot était multiple champion dans différentes catégories, dont en classe 1, et il était champion de Madagascar en 1997. Jeannot Rabekoto était président du club Asacm, meilleur club actuel en termes de performances et de résultats ces dernières saisons.

La transparence

« Je tenterai de briguer un seul et dernier mandat afin d'apporter quelques améliorations (...) Je lance comme défi une gestion transparente, surtout financièrement », a confié Jeannot Rabekoto. «Nous devrions recruter de nouveaux officiels techniques et les former compte tenu des modifications des règlements. Nous avons besoin de beaucoup de matériel comme des ordinateurs, des tablettes, des chronométreurs. Ainsi, il faut consolider la collaboration avec les partenaires et la FIA», a-t-il souligné.

Henintsoa Ranarison est connu pour être vice-président de la fédération de 2021 à 2025. «Cette expérience m'a permis de voir de près ce qui fonctionne et ce qui mérite d'être amélioré, mais surtout ce dont notre fédération a réellement besoin pour grandir et se renforcer», a souligné Hents. « Mon engagement est simple : faire avancer notre sport avec passion, transparence et détermination », a-t-il poursuivi.

« Une nouvelle gouvernance, application juste et ferme des règlements, moderniser la FSAM, rendre le sport automobile accessible et compétitif à l'international », a-t-il ajouté. Le nouveau patron qui pilotera la fédération pour le prochain mandat de quatre ans sera donc connu dans environ trois semaines.